Peki, 2026 MSB personel alımı başvuruları ne zaman sona erecek, adaylarda hangi şartlar aranacak?
MSB uzman erbaş alımı başladı: Kritik başvuru şartları ve son tarih belli oldu
MSB'de görev almak isteyen adaylar için personel alım süreci başladı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli er, uzman erbaş ve teknik sınıf uzman erbaş alımı yapılacak.Kaynak: Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde TSK bünyesine katılmak isteyen binlerce adayın beklediği ilan yayımlandı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 2026 yılı sözleşmeli er, uzman erbaş ve teknik sınıf uzman erbaş temin süreci resmi olarak başladı.
MSB personel alımı başvuruları 24 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla başladı. Adaylar başvurularını 9 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek. Uzman erbaş kadroları için sınav ücreti ödemeleri ise 10 Ağustos 2026 saat 23.30'a kadar T.C. Vakıflar Bankası aracılığıyla yatırılabilecek.
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular yalnızca e-Devlet şifresi ile personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi (online) olarak yapılıyor. Posta yoluyla ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Uzman erbaş kategorisine başvuran adayların, başvurularının geçersiz sayılmaması için 250 TL olan sınav ücretini belirtilen süre içerisinde yatırması gerekiyor.
MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU ŞARTLARI (2026/2 DÖNEM)
Türk vatandaşı ve erkek olmak.
1 Ocak 2001 ile 31 Aralık 2006 tarihleri arasında doğmuş olmak.
En az ilköğretim (ortaokul) veya yurt dışındaki denk okullardan mezun olmak.
Askerlik hizmetini tamamlamış, yapıyor veya henüz yapmamış olmak.
TSK'dan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak.
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamak.
MSB UZMAN ERBAŞ VE TEKNİK SINIF BAŞVURU ŞARTLARI (2026/3 VE 2026/4 DÖNEM)
Türk vatandaşı ve erkek olmak.
1 Ocak 1999 ve sonrasında doğmuş olmak.
En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Teknik sınıf için kılavuzdaki ilgili bölümlerden mezun olmak).
Askerlik görevini yapıyor, tamamlamış veya muaf tutulmuş olmak.
250 TL olan sınav ücretini süresi içerisinde yatırmak.
Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak.
TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ndeki sağlık şartlarını taşımak.
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDE YAYIMLANIR?
Milli Savunma Bakanlığı personel temini ve uzman erbaş alımı başvuru sonuçları, başvuru sürecinin sona ermesinin ardından değerlendirme takvimine göre ilan edilir.
Sonuçlar, sınav tarihleri ve adayların seçim aşamalarına katılacağı yer bilgisi resmi olarak personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulur.
A daylar sonuçlarını T.C. kimlik numaralarıyla bu sistem üzerinden sorgulayabilir, ayrıca e-Devlet kapısı aracılığıyla "Tercih İşlemleri / Mesajlarım" sekmesinden güncel durumlarını takip edebilirler.