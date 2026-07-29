MSB uzman erbaş alımı başladı: Kritik başvuru şartları ve son tarih belli oldu

MSB UZMAN ERBAŞ VE TEKNİK SINIF BAŞVURU ŞARTLARI (2026/3 VE 2026/4 DÖNEM)

Türk vatandaşı ve erkek olmak.

1 Ocak 1999 ve sonrasında doğmuş olmak.

En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Teknik sınıf için kılavuzdaki ilgili bölümlerden mezun olmak).

Askerlik görevini yapıyor, tamamlamış veya muaf tutulmuş olmak.

250 TL olan sınav ücretini süresi içerisinde yatırmak.

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak.

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ndeki sağlık şartlarını taşımak.