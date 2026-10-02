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Kaynak: Haber Merkezi

Niğde'nin Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.

Çakıl, yaptığı yazılı açıklamada belediye meclis üyeleriyle süreci değerlendirdiklerini ve bundan sonraki dönemde bağımsız olarak yollarına devam edeceklerini belirtti.

“YOLUMUZA BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİZ”

İstifa kararının gerekçesine değinen Çakıl, parti içerisinde ortaya çıktığını söylediği “butlan yönetimi anlayışı” ile yol yürümelerinin mümkün olmadığı kanaatine vardıklarını ifade etti.

Önceliklerinin makam, koltuk veya siyasi hesaplar olmadığını belirten Çakıl, Çiftlik'e daha iyi hizmet etmek ve vatandaşların beklentilerine karşılık vermek istediklerini söyledi.

Belediye meclis üyeleriyle yapılan değerlendirmelerin ardından ortak karar aldıklarını kaydeden Çakıl, siyasi hayatına bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

“ÇİFTLİK'E HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Çakıl, Çiftlik'e olan bağlılıklarının ve ilçeye hizmet etme sorumluluklarının değişmeyeceğini belirtti.

Bundan sonraki süreçte de siyasi ayrım gözetmeden Çiftlik'in ve ilçe halkının menfaatleri doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.