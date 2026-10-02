İslam Memiş gram altında rakam verdi: Yıl sonu gelebileceği seviyeyi açıkladı

Küresel piyasalardaki verilerin ve gelişmelerin artık bir önemi olmadığını ifade eden Memiş, “Yurt dışında açıklanan verilerin piyasalara etkisi yok. Bizim bambaşka bir gündemimiz oldu ve biz yıl sonuna kadar da bu gündemle yolumuza devam edecek gibi duruyor. Yine detaylı bir şekilde az önce sevgili izleyenlerimizle paylaştığınız SPK'nın açıklaması, BDDK'nın açıklaması, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın yarınki toplantıya atıfta bulunması gibi birçok gelişme var” dedi.