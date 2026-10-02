Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İslam Memiş gram altında rakam verdi: Yıl sonu gelebileceği seviyeyi açıkladı

İslam Memiş gram altında rakam verdi: Yıl sonu gelebileceği seviyeyi açıkladı

Finans Analisti İslam Memiş, altın hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Memiş, 2027 yılına ilişkin beklentilerini aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi
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İslam Memiş gram altında rakam verdi: Yıl sonu gelebileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 1

Son dönemde dünya genelinde artan ekonomik kriz ve Orta Doğu’da meydana gelen jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor.

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İslam Memiş gram altında rakam verdi: Yıl sonu gelebileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 2

Finans Analisti İslam Memiş, Youtube kanalında altın ile ilgili tahminlerini paylaştı. Memiş, “Altın yukarı yönlü kırılırsa veya ons altın tarafında 4.600 dolar seviyesi yukarı yönünü kırılırsa bunun tek bir sebebi vardır. O da Trump'ın çıkıp "Biz İran'la anlaştık, savaşı bitirdik" demesi, petrol fiyatlarında sert çakılma olması halinde ons altın tarafında 4.600, gümüşün alt fiyatı 75 dolar seviyesi” ifadelerini kullandı.

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İslam Memiş gram altında rakam verdi: Yıl sonu gelebileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 3

Küresel piyasalardaki verilerin ve gelişmelerin artık bir önemi olmadığını ifade eden Memiş, “Yurt dışında açıklanan verilerin piyasalara etkisi yok. Bizim bambaşka bir gündemimiz oldu ve biz yıl sonuna kadar da bu gündemle yolumuza devam edecek gibi duruyor. Yine detaylı bir şekilde az önce sevgili izleyenlerimizle paylaştığınız SPK'nın açıklaması, BDDK'nın açıklaması, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın yarınki toplantıya atıfta bulunması gibi birçok gelişme var” dedi.

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İslam Memiş gram altında rakam verdi: Yıl sonu gelebileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 4

Altın fiyatlarındaki dalgalanmaları ve Türkiye'deki fiziki altın durumunu değerlendiren uzman isim, yıl sonuna dair kritik eşikleri sıraladı:

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İslam Memiş gram altında rakam verdi: Yıl sonu gelebileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 5

GRAM ALTINDA YIL SONU SEVİYELERİ 7.200 TL

Ons altın tarafında yılın son çeyreğinde 4.600 dolar seviyesinin kritik bir eşik olarak öne çıktığını ifade eden İslam Memiş, gram altının da ons altını takip etmeyi sürdürerek sene sonuna kadar 7.200 TL direncini hedefleyeceğine dikkat çekti.

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İslam Memiş gram altında rakam verdi: Yıl sonu gelebileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 6

Türkiye'deki fiziki altın piyasası hakkında da konuşan Memiş, yılın ilk çeyreğinde dünyanın en pahalı altınının Türkiye'de bulunduğunu, fakat Haziran-Ağustos döneminde en ucuz altının Türkiye'de kalmasıyla fiziki altının ucuz seyretmeye devam ettiğini ifade etti.

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İslam Memiş gram altında rakam verdi: Yıl sonu gelebileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 7

Öte yandan gümüş fiyatlarında yaşanan sert düşüşün arkasındaki iki kritik gelişmeye dikkat çeken uzman isim, ons gümüş tarafında geri çekilmelerin ardından yıl sonuna kadar 75 dolar seviyesinin en hayati eşik olacağını belirtti.

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