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Kaynak: Haber Merkezi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK toplantısında parti içindeki disiplin süreçleri ve bazı isimlerin ihracı ile ilgili talepler ele alındı.

MYK toplantısı sonrası yeni ihraç kararları açıklandı.

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı

ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin CHP'den ihraç edildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı

CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİLER

İhraç kararının, belediye başkanlarının geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen YENİ Parti kongresine katılım göstermeleri sebebiyle alındığı ifade ediliyor.

Üç belediye başkanı hakkında başlatılan disiplin sürecinin, parti yönetiminin son dönemde yürüttüğü iç değerlendirmelerin ardından geldiği ifade edildi. İhraç talebi ile ilgili nihai kararın ilgili disiplin kurullarının değerlendirmesinden sonra verilmesi bekleniyor.

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu

Üç isim de 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul'daki belediye başkanları olarak göreve gelmişti.