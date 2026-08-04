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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Benim umudum yeni bir yol haritası belirleyecek olanlar, toplumun her kesimiyle kucaklaşacak olanlar sizlersiniz. Bireysel çıkar peşinde koşmayan sizlersiniz. Hoşgeldiniz.

(Dik dur eğilmez, bu millet seninle sloganı)

"BU KEMAL HİÇBİR GÜCÜN KARŞISINDA EĞİLMEZ"

-Hiç merak etmeyin bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Sadece hakkı arayanların önünde eğiliriz.

-Biz saraylarda, villarda oturmuyoruz. Biz ailece herkesin huzur içinde yaşacağı bir Türkiye için mücadele ediyoruz. CHP sıradan bir parti değildir. CHP devlet kuran, devlete yön veren bir partidir. Çağdaşlığı her alanda ülkeye getirmek isteyen, en sağlıklı çözümleri üreten ve halka getiren bir partidir.

-Atatürk "Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir" der. CHP bunu yapmak zorundadır. Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz. Her aileye güvenlik ve güvence getirmek isteyen parti yine biziz.

-Biz hiçkimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını siyaset konusu yapmayız.

'NE DEMİRTAŞ HAPİSTE KALACAK NE OSMAN KAVALA NE DE SELÇUK MIZRAKLI...'

-İfade özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak ne Osman Kavala ne Selçuk Mızraklı ne de avukatlar hapiste kalacak.

-Birilerine çalışan devlet olmaz devlet halk için çalışır. Saray'dakilere açıkca her yerden meydan okuruz.

-Yolsuzun, hırsızın yanında durulmaz, ahlakın yanında durulur. Devleti soyanlarla da mücadele edeceğiz. 5'li çetelerle, devletin hazinesini soyanlarla da mücadele edeceğiz.

-Sizin uyuşturucu baronlarına gücünüz yetmez ama bay Kemal'in gücü yetecektir.

"TEK ADAM REJİMİ ÜLKEYİ FELAKETE SÜRÜKLER"

-Tek adam rejimi ülkeyi felakete sürükler. Dünyada hiçbir öyle uygulama yok. Hangi sorununu çözdüler Türkiye'nin? Köşeyi dönenler daha zengin oldu. Saray ve şürekası daha zengin oldu. İizn vermeyeceğiz. Çünkü halkımzı seviyoruz.

"MALI GÖTÜRENLER MECLİS'İ"

-Tek adam rejimi devletin bütün kurumlarını çürüttü. Bu Meclis'in büyük bir kısmı "malı götürenler Meclis'i"

-Meclis'te bir teklif görüşülüyor. AK Partililer sahte oy kullanıyor. Meclis'in bir başkanı yok mu? O da Saray'dan aldığı talimatları yapıyor.

-Dünyanın en yüksek faizini veren Türkiye yani Saray iktidarıdır. Bu memleketi tefecilere teslim etmiş sayılırsınız. Biz sanayicinin, alın teri dökenlerin yanındayız.

"SARAY BAŞKA BİR TÜRKİYE'DE YAŞIYOR"

-Saray başka bir Türkiye'de yaşıyor. Onlar rakam anlatıyor ama millet pazara çıkamıyor. Bu ülkede ucuzlayan tek şey milletin alın teri.

-Hadi biz dişimizi sıktık. İktidar hiçbir şeyden fedakarlık etmiyor. Ülkede ciddi bir güven krizi var. Ekonomiye, iktidara güven azalmış.

-Doruk madencilik işçilerine söz verdiler. Çözemiyorlar. Çünkü karşılıklı çıkar var.

-Bir yönetim hesap veremiyorsa malı götürüyor demektir. Hep beraber soygun düzenini bitireceğiz.

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