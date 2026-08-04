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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

-Milletimizle birlikte kurulan, milletimizle birlikte büyüyen YENİ parti'nin ilk grup toplantısında hepinizi selamlıyorum.

"İKTİDARA YÜRÜREN KADROLARIZ"

-İktidara yürüren kadrolarız. Kontrollü muhalefet olmayı reddeden, sicil darbenin hedefi olmuş geri çekilmemiş kuvai milliye ruhunun bugünkü temsilcileriyiz.

-Bu darbe pratiğine karşı verdiğimiz mücadeleye sizler de milletimizle birlikte şahitsiniz. Tüm bu saldırılardan sonra bir karar vermemeiz gerekiyordu. Milletimize sorduk. 60 günde 22 il gezdik. Göz hizasında dertleştik, önerilerini aldık. "Bizi bırakmayın" diyenlere "merak etmeyin ya bir yol bulacağız, ya yeni bir yol açacağız" dedik.

"BİZ PARTİYİ İKTİDAR OLSUN, MİLLETİ İKTİDARA GETİRSİN DİYE KURDUK"

-24 Temmuz'da 91 arakdaşımızla birlikte YENİ Parti'yi kurduk. Ortak geleceğimizi birlikte kuracağız. Biz partiyi iktidar olsun, milleti iktidara getirsin diye kurduk.

-Mustafa Kemal Atatürk'ten başka lider tanımayan, milletten başka kimsenin egemenliğini kabul etmeyen bir yürüyüştür.

-YENİ Parti'nin adını da bütçesini de millet belirlemiştir. YENİ Parti'nin bütçesine veren millete karşı tam sorumluluğ vardır. Tavanda değil, tabanda kurulmuştur. Türkiye'nin hasret kaldığı siyaset için kurulmuştur. Bu partiye yön verecek tek güç de millettir.

-Bu parti bütün demokratlara sonuna kadar açıktır.

-Biz iktidarı yendiğimizde hesap veren mali durumumuzdan, partiye gelen herkesin taşıyabildiği, kendini sahibi hiseetiği kurucu bir siyaseti dünya siyaset tarihine kazımak bundan sonra sadece an meselesidir. Sandığa ulaşma meselesidir.

"DELEGE SİSTEMİNE DAYALI ÖRGÜTLENME BİÇİMİNİ TERKEDİYORUZ"

-Delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terkediyoruz. Artık delegelik teknik bir görev olacak kalacak. Her üye il ve ilçe başkanları doğrudan seçecek.

-Üyeleri geri plana atılmayacak, söz sahibi olacaklar. Partimizin gücü örgütünden ve her bir üyesinden gelecektir.

-Başka çaresi kalmammış bir ayrılıktan önce, yeni başkan seçimi teklif ettiğimde iktidar değiştirmek yerine kendine yeni muhalefet kurmak isteyenleri YENİ Parti'yi izlemeye davet ediyorum. 90 kurucu arkadaşımızı yürekten alkışlıyorum.

-74 il başkanımızı ve onlarla birlikte hareket eden tüm örgütümüzü saygıyla selamlıyorum.

-YENİ Parti'nin teknik kuruluşunu tamamladık. Ama 1. kurultaya kadar 3 aya kadar sürede Anadolu ve Trakya'da milletimizle birlikte gerçekleşecek. Beldeler, ilçelerden başlayarak Ankara'ya kadar yapılacak. YENİ Parti'den umudu olan herkesi YENİ parti'ye yeni siyasete davet ediyorum.

"TÜM DEMOKRATLARI YENİ PARTİ'NİN YENİ SİYASETİNE DAVET EDİYORUM"

-Bu parti göz yaşlarıyla ayrıldığımız CHP'lilerin yeni partisidir. Atatürkçülerin, sosyal demokratların yeni partisidir. Yalnızca birbirimize benzeyenlerin değil, ortak bir gelecek inşaa etmek isteyen bütün demokratların partisidir. Milleyetçi, muhafazakar, liberal, Kürt demokratları YENİ Parti'nin yeni siyasetine davet ediyorum.

-Online üyelik sistemimiz başlayacak. Bir dostunuza yollayabileceğiniz tek bir linkle, Türkiye'de iktidar değişimiyle birlikte YENİ Parti'ye yakışır bir model elimizde hazır. Bir onay bekliyoruz sadece.

"DARBECİLERDEN, BUTLANCILARDAN, CUNTACILARDAN KURTULUN YENİ PARTİMİZE BUYURUN"

-700 bini aşan istifalardan haberdarız. Nasıl harekete geçtiklerini gördük. Tüm geçmişte üye olmaktan gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza sesleniyorum: Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun yeni partimize buyurun.

-Bundan sonra gerekli oyu alamazsam öbür gün kurultayı topluyorum ve tekrar aday olmuyorum.

"ERDOĞAN PARTİSİNE GÜVENSEYDİ..."

-Terörist tanımı genişletildi. Gazeteciyi de alıyorlar, paylaşım yapanı da. Siyasi ahlak yasası kaldı. Siyaetin hesap verilebilirliğine destek verdik. Her şey tamamken. Erdoğan güya tarafsız cumhurbaşkanıyken, dönemin Başbakanı Davutoğlu'nu yanına çağırarak engel oldu. İçinde vekillerin alabileceği hediyelerin sınırı, birinci, ikinci derece yakınların ihale almamaları, sebepsiz zenginleşmenin izah edilmesi, lobicilik faatliyetleri vardı. O gün bugündür çıkabilecek, siyaseti arınmaya karşı olan tek kişi Recep Tayyip Erdoğan denen kişidir.

-Erdoğan partisine güvenseydi. Avrupa'da rahatça dolaşan bir parti olacaktık.

"İKTİDARA ÇAĞRIMDIR"

-İktidara çağrımdır. GRAKO kurallarına tam uyumlu olunması YENİ Parti'nin sizlere ilk önerisidir. Hodri meydan.

-Türkiye'de 24 yıllık iktidarın sonunda mahçubiyet duymaları gerekir. 22'de 19'luk ihlali gören Manisa'daki İdris ağa olsa "Dinime küfreden bari Müslüman olsa" der.

"240 MİLYON TL BAĞIŞTA BULUNULDU"

-Bir bağış kampanyası sürecini yürütüyoruz. Millet kurduğu, adını koyduğu 5 günde 113 gün bağışçı tarafından 240 milyon TL bağışta bulunuldu. Düzenli olarak bilgileri açıklıyoruz. Bundan sonra da aldığımız her bağışı ve harcadığımızı her kuruş parayı şeffaf şekilde veren de dahil paylaşacağız. Bağımsız denetçi rapolarımız açık.

-100 lira bağışta bulunan Serdar kardeşimiz açıklamada bulunmuş. "Şehit oğluyum. Maaş yattıktan sonra daha çok paylaşacağım."

"MİLLET SENİN DARBE YAPTIKLARININ ARKASINDA BÖYLE DURUR İŞTE"

-Millet istemeden hiçbir şey olmaz. Millete saygı seni bir makama getirdiğinde ne yapacağına bağlıdır. Sen millietin gözünden ve gönlünden düşmüşsen ve sen bir darbeye niyetlendiysen o millet senin darbe yaptıklarının arkasında böyle durur işte.

-"130 milyona genel başkana araç aldılar" diyen meçzuba sesleniyorum. Şimdiye kadar bağışlardan bir kalem harcama yapıldı. O da İnşaatı bitmek üzere olan genel merkezin doğalgazı ve suyu açıldı.

-Yeni partimizin ilk kanun teklifi Şehit yakınları ve gazilerimiz beklentileriyle ilgiliydi.

-Milletin 10 gün önce kurduğu partiyi 10 yıllık FETÖ'cüler kirletmeye çalışıyorlar. Yeni parti asgari darbecilere de kendinden sonra gelecek darbecilere de karşı dimdik ayaktadır.

-YENİ Parti'nin Tayyip bey'in "ne istedilerse verdik"çilere karşı harcayacak tükürüğü bile yoktur.

-Gelin AK Parti'nin kara düzenine karşı yepyeni bir düzen kuralım. Rotamız iktidar.