Görünüş olarak kalın lastikli geleneksel bir e-bike modelini andıran Aniioki A9 Pro Max Dual Motor 2.0, sunduğu güç değerleriyle elektrikli motosiklet segmentine göz kırpıyor. Çift elektrikli motor donanımına sahip araç, tercih edilen konfigürasyona bağlı olarak 6.000 W ile 7.000 W arasında toplam tepe gücü üretebiliyor.
Bisiklet demeye şahit lazım: 98 km/s Hız, 321 km menzil ve 7.000 W güç
Elektrikli bisiklet üreticisi Aniioki, yüksek motor gücü ve 98 km/s maksimum hızıyla motosiklet performansını aratmayan yeni modeli A9 Pro Max Dual Motor 2.0'ı küresel pazarda satışa sundu. Çift motorlu yeni e-bike, 321 km menzil kapasitesi ve 2.899 dolardan başlayan fiyatlarıyla dikkat çekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Her bir motorunun 125 Nm tork ürettiği açıklanan serinin en güçlü seçeneği, saatte 98 kilometre hıza ulaşabiliyor.
Üretici firma, yeni model için üç ayrı donanım alternatifi hazırladı:
Giriş Seviyesi: İki adet 2.500 W motor ve 60 V 70 Ah (4.200 Wh) batarya kombinasyonuyla geliyor. Toplamda 6.000 W tepe güç üreten bu paket, 64-72 km/s aralığında maksimum hız imkânı sunuyor.
Orta Seviye (60 V 3.0): Çift 3.000 W motorla donatılan versiyon, 7.000 W toplam tepe güce sahip. Araç bu kurulumla 82-88 km/s hıza erişebiliyor.
En Üst Seviye (72 V 70 Ah): 5.040 Wh kapasiteli batarya ve çift 3.000 W motordan beslenen amiral gemisi versiyon, 98 km/s son hıza çıkabiliyor. Model, pedal destekli kullanım modunda 321 kilometreye varan menzil mesafesi vadediyor.
Yeni modelin iskeletini 4 mm kalınlığında dayanıklı alüminyum şasi oluşturuyor. Yüksek taşıma kapasitesine sahip olan elektrikli bisiklet, sürücü ve ek yükler dâhil toplam 180 kilogram ağırlığı taşıyabiliyor.
Yüksek süratlerde güvenli duruş sağlamak adına araçta CBS (Kombine Fren Sistemi) ve 300 mm büyüklüğünde fren diskleri tercih edilmiş. Serinin en üst donanım paketinde ise ön tarafta sekiz pistonlu, arka tarafta ise altı pistonlu fren kaliperlerine yer veriliyor.
Araç, mekanik tarafta Shimano imzalı 7 vitesli aktarma organı ve 26 x 4,8 inç ebatlarında fat-bike lastikleriyle yola çıkıyor. Kokpit ve aydınlatma tarafında ise şu detaylar yer alıyor:
5 inç büyüklüğünde çok işlevli gösterge paneli
LED ön far ve gövdeye entegre arka stop lambası
Başparmak ile kontrol edilen gaz kolu
Elektrikli bisiklette kullanıcı ihtiyaçlarına göre biçimlenen üç farklı sürüş seçeneği sunuluyor:
Gaz Koluyla Kullanım: Pedalsız, tamamen elektrik gücüyle sürüş.
Pedal Destekli Sürüş: Motorun pedal çevirmeye destek olduğu mod.
Hız Sabitleyici: Belirli bir sürati koruyan sabit hız modu.
Dünya genelinde satışa açılan Aniioki A9 Pro Max Dual Motor 2.0 modelinin giriş seviyesini oluşturan 60 V 70 Ah bataryalı versiyonu 2.899 dolar başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini aldı. Serinin en performanslı versiyonu olan 72 V 70 Ah bataryalı model ise 4.399 dolar etiketiyle satışa sunuldu.
(Donanımhaber)