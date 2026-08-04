Bisiklet demeye şahit lazım: 98 km/s Hız, 321 km menzil ve 7.000 W güç

Yüksek süratlerde güvenli duruş sağlamak adına araçta CBS (Kombine Fren Sistemi) ve 300 mm büyüklüğünde fren diskleri tercih edilmiş. Serinin en üst donanım paketinde ise ön tarafta sekiz pistonlu, arka tarafta ise altı pistonlu fren kaliperlerine yer veriliyor.