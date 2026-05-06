Haftanın dizisi: Star TV’nin yeni dizisi ‘Çirkin’, dikkat çeken başarısını sürdürüyor.

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı dizi, yıllardır Pazar günlerine ambargo koyan ‘Teşkilat’ı tahtından ederek hem zirveye yerleşti hem de ortalama aldığı 7.20 reytingle geçen haftanın en çok izlenen yapımlarından oldu. Sosyal medyada da çok konuşulan ‘Çirkin’, son bölümdeki 1.23’lük artışıyla geçtiğimiz hafta reytingini en çok yükselten dizi olarak çıkışını devam ettirdi.

*****

Zulmün ortasında bir aşk hikâyesi

Haftanın filmi: Serkan Özarslan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı, oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Gülsim Ali, Emir Benderlioğlu gibi isimlerin yer aldığı ‘Geçmişin Kokusu’, gişede toplamda 5 bin 757 kişi tarafından izlendi.

Ender Yapım ve TRT Sinema imzalı film, Balkanlar’da Müslüman azınlığa karşı yapılan zulmün ortasında bir aşk hikâyesini anlatıyor.

*****

Mert Demir’den ‘Biterse Hatıran’

Haftanın şarkısı: Türk Pop Müziği’nin son dönemlerdeki yükselen isimlerinden Mert Demir, yeni şarkısı ‘Biterse Hatıran’ı Pale Records etiketiyle yayınladı. Sözleri Mert Demir’e, müziği Mert Demir ile Tarık Tırıl’a ait şarkının düzenlemesini yine Mert Demir yapmış. Modern prodüksiyon anlayışının ötesine geçerek geniş bir orkestrayla canlı olarak kaydedilen eserin klip yönetmenliğini Damla Demircioğlu üstlenmiş. Şarkının bu organik yapısı, Mert Demir’in vokal yorumuyla birleşerek esere güçlü ve derin bir yapı kazandırıyor.

Şarkı, bitmiş ya da bitmek üzere olan bir ilişkinin ardından gelen hüzün, kabullenme ve içten içe hâlâ bağlı olma duygularını anlatıyor.

*****

Aşkı her hali sözcüklere dökülmüş

Haftanın kitabı: Yazar Şebnem Örs’ün ikinci kitabı ‘İçimdeki Yanan Ateş’, Liz Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Birbirinden güzel şiirlerin yer aldığı kitapta aşk, bazen can yakar bazen umut verir. Can yandığında ise, dilden söz çıkmaz; insan anlatmak ister ama anlatamaz ya da kimse anlayamaz. Bu yüzden cümleler kâğıtlara dökülür. Bir nebze olsun acı diner ve ortaya bir şiir çıkar. Aşk, hem umuttur hem acı hem mutluluk verir hem de yakıcıdır. Çelişkilerle doludur aşk; bazen isyan ettirir bazen de tutunduğumuz tek umut olur.