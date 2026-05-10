Kanal D’de yayınlanan yeni yarışma programlarından ‘The Traitors Türkiye’, 7. bölümüyle sezon finali yaptı.

26 Mart’ta ekran yolculuğuna başlayan program, reytinglerde istenilen sonuçları elde edemedi. Her bölümde artan gerilim, beklenmedik ittifaklar ve sürpriz elemelerle izleyiciyi ekran başında tutmaya çalışan yarışma, saat 20.00’de izleyicisiyle buluşuyordu. Strateji, güven ve ihanet temalarını akıl oyunlarıyla birleştiren yapım, aldığı kötü sonuçlar nedeniyle saati değiştirilerek 21.45’e çekilmişti. Gizem, aksiyon ve rekabet dolu formatıyla dikkat çeken programın; ‘Sevdiğim Sensin’, ‘Halef Köklerin Çağrısı’ ve ‘Survivor’ gibi güçlü yapımlar karşısında böyle bir sonuç alacağı belliydi. Bakalım, yeni sezonda neler olacak? Reytinglerini artırıp yoluna devam mı edecek? Yoksa, sessiz sedasız final mi yapacak? Bekleyip göreceğiz.

Dünya genelinde izlenme rekorları kıran reality show ‘The Traitors Türkiye’nin sunuculuğunu Giray Altınok üstleniyor.

Can Bonomo’dan ‘Bir Başına’ bir şarkı

Can Bonomo, modern indie-rock tınılarını taşıyan yeni şarkısı ‘Bir Başına’yı Akşamlar Holding Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Can Bonomo’ya ait olan eserin düzenlemesi Emre Malikler imzası taşıyor. Şarkı, ayrılık sonrası duygusal boşluk, kendini yalnız ve anlaşılmamış hissetme, içsel sorgulama, melankoli ve kabulleniş, insan ilişkilerindeki kopuş temalarıyla öne çıkıyor.

‘Bir Başına’, temel olarak insanın yalnız kalışını ve bunun yarattığı duygusal ağırlığı anlatıyor. Can Bonomo şarkıda doğrudan olay örgüsü kurmaktan çok bir ruh halini aktarıyor.

Kahvem hazır, talibimi bekliyorum

Ünlü sanatçı Banu Zorlu, Brands & More’un Mandarin Oriental Bosphorus’da düzenlenen TOÇEV Kermesi’ne katılan isimler arasındaydı.

Şık tarzıyla dikkat çeken Banu Zorlu, Gamze Ceyhan ve Enes Ceyhan’ın standında hediye edilen kahve makinesinin kendisine uğurlu geleceğine inandığını söyledi.

Banu Zorlu, “İsteme sırasında kahvemi bu makinede yapacağım. Kahvemiz hazır. Şimdi, hayırlı adayı bekliyorum” sözleriyle evliliğe yeşil ışık yakarak dileğini açıkladı.