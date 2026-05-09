Türkiye’nin en prestijli model yarışmalarından Top Model Of Türkiye, Hilton Piyalepaşa Double Tree’de gerçekleşti. Bu yıl Top Model Of Türkiye’de kadınlarda İclal Demir, birinci olurken erkeklerde ise Dilhan Divriku, birinci seçildi. Gecede şarkıcılar Altay ve Lara sahne aldı. Top Model of Türkiye ikincileri Murat Çakın ile Jessica Nova; üçüncüleri ise Emirhan Haraç ve Hacer Sahan oldu.

Yeni yüzleri keşfeden, onları Türkiye’nin ve dünyanın podyumlarına taşıyan bu büyük organizasyon, Türkiye’yi uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden Ali Durgut, “Yıllardır süregelen ve ekranlara ve tabii ki, podyumlara yeni yüzler ve isimleri kazandırdığımız için mutluyuz. Seçilen tüm yarışmacıların yolları açık olsun” dedi.

Sanat yönetmenliğine Asil Çağıl’ın imza attığı gece, yeni Burak’ların, Kıvanç’ların podyumda boy göstermesiyle jüri üyelerinin oylaması sonucunda Top Modeller seçildi. Mustafa Bozkurt ve İbrahim Mayda ile 2025 Dünya Güzeli Ari Ünal, dereceye giren yarışmacılara taçlarını taktı.

Mahsun Usta’nın başarı hikâyesi kitaplaştı

Mahsun Usta restoranlarının sahibi, şef Mahsun Gökçur’un kaleme aldığı Nesil Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan ‘Mahkûm’ kitabının lansmanı gerçekleştirildi. Gastronomi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismin yer aldığı etkinliğe Demet Şener, Tanju Çolak, Orhan Gencebay, Tümer Metin gibi isimler katıldı.

Anadolu’nun dört bir yanından topladığı tarifler ve yıllara yayılan yaşam tecrübesi ile tanınan Mahsun Gökçur, kitabında yalnızca mutfak kültürünü değil; hayat mücadelesini ve başarı hikâyesini de okuyucularla buluşturdu. Büyük ilgi gören lansmanda davetliler, hem kitabı yakından inceleme fırsatı buldu hem de Mahsun Usta ile bir araya gelerek sohbet etme fırsatını yakaladılar.

Mahsun Gökçur, “Bu kitap benim sadece hikâyem değil; vazgeçmeyen herkesin hikâyesi. Hayatta ne yaşarsanız yaşayın, emek verdiğiniz sürece yeniden ayağa kalkabilirsiniz” dedi. Kitabı özellikle gençlere ve kardeşlerine ilham olması için yazdığını söyleyen Mahsun Usta, kitabın gelirini bir yardım kuruluşuna bağışlayacağını açıkladı.

‘Portekiz Aşkı’nın galası gerçekleştirildi

Türkiye ile Portekiz arasında gerçekleştirilen ilk ortak yapım sinema filmi olma özelliği taşıyan ‘Portekiz Aşkı’nın galası, İstanbul Taksim Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Salonu’nda yapıldı. Türkiye’de vizyona giren film, 14 Mayıs’ta Portekiz ve Avrupa’da gösterime girecek.

Başrollerini Cansu Dere (Yasemin), Diogo Morgado (Jose) ve İsmail Demirci’nin (Yaman) paylaştığı filmde ayrıca Marta Faial, Rodrigo Soares, Ines Heredia, Başak Daşman, Çağla Demir, Şerif Sezer ve Hamdi Üstünol rol alıyor.

Diopter Film ve G-NR Film işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Portekiz Aşkı’ filmi için özel olarak hazırlanan müzikler de gala ile eş zamanlı olarak ‘Portuguese Love’ adıyla yayınlandı. 24 şarkıdan oluşan albüm, Türkiye’nin en büyük dijital müzik platformlarından MUUD’da müzikseverlerle buluştu.