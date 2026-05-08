NOW TV’de yayınlanan ‘Halef Köklerin Çağrısı’ dizisi, aldığı reytingler kadar oyuncuların performansıyla da çok konuşulmaya devam ediyor.

Dizinin başrol oyuncusu İlhan Şen, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Nisan ayında erkek oyuncuların sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Oyuncuyla ilgili X’te (Twitter) 472 binden fazla paylaşım yapıldığı görüldü. Dizide canlandırdığı Serhat karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu, listenin zirvesine ilk kez Aralık 2025’te yerleşmişti.

Araştırmada İlhan Şen’i sırasıyla Şükrü Özyıldız, Mert Ramazan Demir, Onur Dilber, Erdem Şanlı, Gökberk Yıldırım, Burak Yörük, Mert Yazıcıoğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Ozan Akbaba takip etti.

Duygunun en yoğun halini yaşatacak

Arabesk müziğin sevilen seslerinden Ceylan, yeni albümüyle müzikseverlere duygunun en yoğun halini yaşatmaya hazırlanıyor.

10 şarkıdan oluşacak albüm hazırlığında olan Ceylan, projenin çıkış şarkısı ‘Susuyorsam Saygımdan’ı Ceylan Müzik etiketiyle yayınladı. Sözleri ve müziği Arif Altunkaya’ya ait şarkının düzenlemesi Caner Tepecik imzası taşıyor. Eserin klip yönetmenliği koltuğuna Mustafa Özen oturmuş. Şarkı, duygusal derinliği olan güçlü yorumculuk ve modern dokunuşlarla harmanlanmış.

Eser, bir ilişkide yaşanan hayal kırıklığına rağmen kişinin tamamen kopmaması, suskunluğunu güçsüzlükten değil; geçmişe ve yaşanmışlıklara duyduğu saygıdan kaynaklanan bir tavır olarak göstermesini anlatıyor.

Deniz Seki ilk kez müzikalde rol alacak

Türk Edebiyatı’nın önemli eserlerinden biri olan Suat Derviş imzalı ‘Fosforlu Cevriye’, ‘Cevriye Müzikal’ adıyla yeniden sahneye taşınıyor.

Cevriye Müzikali, 30 kişilik oyuncu ve dansçı kadrosuyla hazırlanan yapım, güçlü sosyal mesajlarıyla dikkat çekiyor. Yapımcılığını Mehmet Ali Karakuş ve Mak Film Yapım’ın üstlendiği müzikalin yönetmen koltuğunda Hakan Alkan oturuyor.

Türk Pop Müziği’nin güçlü kadın yorumcularından Deniz Seki, kariyerinde ilk kez bir müzikalde rol almanın heyecanını yaşıyor. Yıllardır şarkılarıyla kendine özgü bir kariyer inşa eden şarkıcı, bu yeni sahne deneyiminde sadece sesiyle değil; oyunculuğuyla da izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sanatçının bu yeni adımı, kariyerinde farklı bir kapı aralarken sahne sanatlarına olan ilgisini de bir üst noktaya taşıyor.