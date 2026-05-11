Çocuğunuza ne miras bırakacaksınız? Bu soru, her anne ve babanın zihnini hayatı boyunca meşgul eder. Kimine göre en iyi miras bir evdir; kimine göre altın, mal, mülk ya da iyi bir eğitim. Aslında eğitim bir "miras" değil, bir kazanımdır. Bana göre ise bir evladın ömrü boyunca taşıyacağı en değerli hazine, anne ve babasının adıyla duyacağı o sarsılmaz "gurur"dur.

Para gelir geçer, şirketler el değiştirir, makam koltukları dolar boşalır. Ancak bir isim, dijital hafızanın silinmediği bu çağda ebediyen kalır.

Tıpkı eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül gibi. Yıllarca siyasetin en kritik noktalarında görev yaptı ve geride tertemiz, saygın bir isim bıraktı. Oğlu Ömer Gönül için bu isim, her zaman en büyük miras oldu. Ömer Bey de bu mirasın rüzgarıyla kariyer basamaklarını tırmandı; Şekerbank’ta başlayan iş hayatı, 2014’te Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üyeliğine ve nihayetinde Kurul Başkanlığına kadar uzandı.

Geçtiğimiz ay görev süresi dolan Ömer Gönül’ün koltuğunu devrederken çocuklarına nasıl bir miras bıraktığına gelin yakından bakalım. Çünkü artık miraslar sadece aile içinde konuşulmuyor; Google’a yazıldığı an tüm çıplaklığıyla tarihin sayfalarından önümüze dökülüyor.

Manipülasyonu Bildiği Halde "Bekleyen" Başkan

Ömer Gönül ismini arattığınızda karşınıza çıkan en çarpıcı tablo, 4 Kasım 2025’teki Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde yaptığı o itiraf gibi konuşma oluyor. Gönül orada aynen şunu söyledi:

" Fonlarda manipülasyon yapıldığını biliyoruz. Manipülasyonda kullanılması bizi üzüyor. Bugüne kadar fonlara bir zarar gelmesin diye bir şey yapmıyorduk ama artık mecburen bir düzenleme yapacağız."

Bu cümleler dünya ekonomi tarihine geçecek cinsten. Bir denetleme kurumunun başındaki isim, manipülasyonu bildiğini ama "fonlar zarar görmesin" diye müdahale etmediğini açıkça ikrar ediyor. SPK’nın asli görevi belirli fon yapılarını korumak değil; yatırımcıyı korumak, piyasanın şeffaflığını ve yasaların işleyişini sağlamaktır.

Bu konuşmanın üzerinden tam 5 ay geçti ve Ömer Gönül görevden ayrıldı. Peki sonuç? Ortada sadece bir taslak var, hayata geçmiş bir düzenleme yok. Ömer Bey, çocuklarına ve torunlarına dijital tarihin hafızasına kazınmış şu etiketi miras bıraktı: "Manipülasyonu bildiği halde müdahale etmeyen başkan."

Bloomberg Manşetleri ve Yeni Dönem

Piyasadaki bu boşluğun etkilerini uluslararası arenada da gördük. Bloomberg’de çıkan ve Türkiye’de bir aracı kurumun hisselerindeki %40.000’lik akıl almaz artışı konu alan haber, Türk borsasının manipülatif hareketlere ne kadar açık hale geldiğini tüm dünyaya ilan etti. Kendi grup hisselerini alarak sonsuz bir getiri çarkı kuran yapılar, sermaye piyasalarımıza olan güveni temelinden sarstı.

Şimdi top yeni başkan Mahmut Sütçü’de. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in desteklediği Sütçü’yü zorlu bir sınav bekliyor. Şimşek’in bu fonlarla ilgili rahatsızlığı sır değil. Yeni yönetimin, selefinin aksine politik baskılara direnip o "tozlu raftaki" fon taslağını hayata geçirip geçirmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Günün sonunda mesele sadece rakamlar değil. Ömer Gönül 80, 90 belki 100 yıl yaşasın; ancak bıraktığı o cümle çocuklarının karşısına hep çıkacak. İşte bu yüzden tekrar sormak lazım:

Siz evladınıza gurur duyulacak bir hikaye mi, yoksa altına imza atılmamış, yarım bırakılmış görevlerin gölgesini mi bırakacaksınız?