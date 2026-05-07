Televizyon kanallarının yaz sezonu hazırlıkları sürerken izleyicisiyle buluşacak yapımlar da görücüye çıkmaya başladı.

Yazın yayınlanacak olan ilk dizilerden olan Kanal D’nin merakla beklenen yapımı ‘Daha 17’nin ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ata Yaşat, Ceren Ayruk ve Armağan Oğuz’un yer aldığı dizinin fragmanı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı Pastel Film dizinin senaryosunu Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener kaleme alıyor. Dizinin kadrosunda ayrıca Çağdaş Onur Öztürk, Dilara Aksüyek, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Hakan Meriçliler, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmetcan Özer ve Güneş Hayat gibi isimler bulunuyor.

İstanbul’da başlayıp Bodrum’a uzanan sürükleyici bir hikâye sunacak olan ‘Daha 17’, yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ve ailesine ulaşma çabasını konu alıyor.

Harbiye’de Hıdırellez konseptli konser

Türk müziğinin güç seslerinden Derya Bedavacı, Harbiye’de sevenleriyle buluştu. Sanatçı, Hıdırellez’e uygun kıyafeti ile dikkat çekerken repertuarı ve sahne performansıyla yine unutulmaz bir konsere imza attı. Derya Bedavacı, konserde dillere pelesenk olan şarkılarını alanı dolduran yaklaşık 5 bin hayranıyla birlikte hep bir ağızdan söyledi.

Hıdırellez’e özel konseptli konserde hayranlarına sürprizler hazırlayan sanatçı, “Lavantalı keseler hazırladım. Dileklerini yazdım herkesin. Ben çok inanıyorum. Hıdırellez’e inanan, dilediği dilekleri yaşayan da bir insanım. Evrene iyi niyetler gönderelim iyi şeyler olsun” dedi.

Profesyonel anlamda yaklaşık 25 yıldır sahnelerde olan Derya Bedavacı, geçmişten bugününü değerlendirirken neler hissettiği sorusu üzerine duygusal anlar yaşarken “Ağlarım, ağlata bilirsiniz beni. Yaşayan bilir derim. Güzel şeyler ama hiç kötü anım yok. Benim sahnede yaşadığım herhangi bir kötü anım yok. Hiç yok. İyi ki ki, bu mesleği seçtim” ifadelerini kullandı.

Sürpriz anlaşmadan yeni kitap çıktı

Müzik, televizyon ve sanat camiasında pek çok ünlüyle birlikte yürüttüğü projeler, yazdığı kitaplar, İstanbul gece hayatına kazandırdığı mekânlar, ses getiren sosyal sorumluluk kampanyaları ve aldığı sayısız ödülle adından sıkça söz ettiren iletişim danışmanı Özgür Aras, 14’üncü kitabını bitirmek üzere olduğunu ve Destek Yayınları ile anlaştığını duyurdu.

Bugüne kadar 13 kitabı yayımlanan Özgür Aras’ın eserleri arasında ‘Özgürce’, ‘Beynimden Herkes Geçti’, ‘İnsan Yaşarken Anlamaz’, ‘Sevilmek Hasretiyle Perişanım’, ‘Güzel Günler Zorlu Yollardan Geçer’, ‘Bizim Ünlülerin Halleri’, ‘Henüz Tanışmadık’, ‘Senin Adın Bir Marka’, ‘Mutlu Aşk da Var’, ‘Kapıda Aşk Var’, ‘Aşk Ayrılıktan da Acı’ ve ‘Gitmek Gerek Bazen’ yer alıyor.

Özgür Aras, Destek Yayınları Grup Başkanı Yelda Cumalıoğlu ile anlaşmasını pasta keserek kutladı. İkili, yeni kitabın Haziran ayında okuyucularla buluşacağının müjdesini verdi.