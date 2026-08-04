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Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinde kritik aşamaya geçildi. AK Parti Grubu'nda imzaya açılan teklifin ilk imza sahibinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olması beklenirken, düzenlemede PKK'nın feshi, silah bırakma süreci ve Meclis'te kurulacak özel komisyona ilişkin önemli maddeler yer alıyor.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinde sona gelindi. Ekonomim'den Beste Karalar'ın haberine göre, AK Parti Grubu'nda imzaya açılan teklifin bugün akşam saatlerinde ya da en geç çarşamba günü TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenlemenin ilk imza sahibinin ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olacağı belirtiliyor.

Teklif öncesinde Ankara'da yoğun bir temas trafiği yaşandı. Hafta sonu İmralı'yı ziyaret eden DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan'ın açıklamasını yazılı olarak kamuoyuyla paylaşırken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile yaklaşık 3,5 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede sürecin Meclis takvimi ele alındı.

TEKLİF ÖNCE KOMİSYONDA, ARDINDAN GENEL KURUL'DA GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in muhalefet partilerine yaptığı bilgilendirme ziyaretlerinin ardından teklifin perşembe günü Adalet Komisyonu'nda ele alınması, hafta sonu ise TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanıyor.

ÇERÇEVE YASADA HANGİ DÜZENLEMELER VAR?

Hazırlanan teklif kapsamında dikkat çeken birçok düzenleme yer alıyor. Buna göre PKK terör örgütünün kendini feshettiğine ilişkin ifade yasa metninde yer alacak. Ayrıca düzenlemenin amaç, kapsam ve tanımları yapılarak sürecin hukuki çerçevesi oluşturulacak.

Teklifte örgütün silah bırakma sürecinin doğrulanması, soruşturma ve kovuşturmaların nasıl yürütüleceği, ceza infazına ilişkin esaslar ile denetim mekanizmalarını düzenleyen hükümler de bulunuyor.

KOORDİNASYON KURULU VE MECLİS KOMİSYONU KURULACAK

Düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilgili bakanlık temsilcilerinden oluşacak bir koordinasyon kurulu kurulacak.

Ayrıca TBMM bünyesinde milletvekillerinden oluşacak özel bir komisyon oluşturularak sürecin izlenmesi sağlanacak.

SÜRE SINIRI GETİRİLECEK

Teklifte düzenlemeden yararlanacak örgüt üyeleri için süre sınırı da öngörülüyor. Buna göre başvuru süresinin bir yıl olması ve yalnızca bir defaya mahsus altı ay uzatılabilmesi planlanıyor.

Düzenlemenin gerekçe ve tanımlar bölümünde ise "PKK-KCK" ifadesine açık şekilde yer verilecek. Böylece teklifin kapsamının yalnızca bu yapı ile sınırlandırılması ve başka örgütlerin düzenlemeden yararlanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.