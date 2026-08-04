Yeniçağ Gazetesi
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Türk ulaşımında bir ilk: Türk lokomotifi Afrika’ya ihraç edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel-elektrikli manevra lokomotifi DE 10000'in Tanzanya'ya doğru yola çıktığını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türk ulaşımında bir ilk: Türk lokomotifi Afrika’ya ihraç edildi - Resim: 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkânlarla üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel-elektrikli manevra lokomotifi DE 10000'in Tanzanya'ya doğru yola çıktığını duyurdu.

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Türk ulaşımında bir ilk: Türk lokomotifi Afrika’ya ihraç edildi - Resim: 2

Türkiye'nin yerli ve milli demiryolu sanayisinde önemli bir eşiği daha geride bıraktığını belirten Bakan Uraloğlu, "Yaptığımız yatırımlarla demiryollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz. Bununla birlikte yalnızca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmiyor, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz demiryolu araçlarını uluslararası pazarlara da sunuyoruz.

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Türk ulaşımında bir ilk: Türk lokomotifi Afrika’ya ihraç edildi - Resim: 3

TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğümüzde yüzde 90 yerlilik oranıyla ürettiğimiz DE 10000 manevra lokomotifimizi Tanzanya'ya uğurladık. Yerli ve milli mühendisliğimizin ürünü olan lokomotifimiz Afrika'da raylarla buluşmak üzere yola çıktı." ifadelerini kullandı.

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Türk ulaşımında bir ilk: Türk lokomotifi Afrika’ya ihraç edildi - Resim: 4

3 BİN 946 DENİZ MİLİ MESAFE KAT EDECEK

Eskişehir'den Kocaeli Derince Limanı'na getirilen lokomotifin, yükleme operasyonunun tamamlanmasından sonra gemiyle 29 Temmuz Çarşamba günü Tanzanya'ya uğurlandığını ifade eden Uraloğlu, "Lokomotifimiz yaklaşık 3 bin 946 deniz mili (7 bin 308 kilometre) sürecek deniz yolculuğunun ardından Dar Es Salaam Limanı'na ulaşacak ve Tanzanya demiryolu filosunda hizmet verecek." dedi.

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Türk ulaşımında bir ilk: Türk lokomotifi Afrika’ya ihraç edildi - Resim: 5

LOKOMOTİFTE YERLİ MOTOR KULLANILDI

Bakan Uraloğlu, TÜBİTAK KAMAG Projesi kapsamında TÜRASAŞ ile TÜBİTAK iş birliğinde geliştirilen, 1000 beygir gücünün üzerindeki ilk yerli ve milli dizel motor olan Özgün Motorun da Tanzanya'ya ihraç edilen DE 10000 lokomotifinde kullanıldığının altını çizdi.

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Türk ulaşımında bir ilk: Türk lokomotifi Afrika’ya ihraç edildi - Resim: 6

Uraloğlu, "Yüksek yerlilik oranıyla geliştirilen ve tüm fikri mülkiyet hakları ülkemize ait olan Özgün Motor, ilk kez yerli bir lokomotif platformunda kullanılarak uluslararası pazarlara ihraç edildi. Motor geliştirme sürecinde kazanılan mühendislik bilgi birikimi ve tasarım kabiliyeti, Türkiye'nin güç sistemleri alanındaki teknolojik yetkinliğini bir üst seviyeye taşıdı. Ticarileşme aşamasına ulaşan motor, demiryolu başta olmak üzere farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek stratejik bir ürün olarak öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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