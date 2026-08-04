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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Cem Küçük" soruşturması kapsamında Beyaz TV programcısı ve gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alınmıştı.

Sarıkaya'nın gözaltına alınmasının ardından AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar'dan gündem yaratacak bir açıklama geldi.

'KONUŞURSA DEPREM OLUR'

Sarıkaya'nın gözaltına alınmasına değinen Tayyar, konuşması halinde "medyada deprem yaşanacağını" iddia etti.

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tahir Sarıkaya gözaltına alınmış. Konuşursa medyada deprem olur. İyi de olur."