4 Ağustos Salı günlük burç yorumları: Gökyüzünde dengeler değişiyor

YENGEÇ

Bugün biraz daha kendi içinize çekilmek ve enerjinizi toplamak isteyebilirsiniz. Sezgilerinizin çok güçlü olduğu bir gün. Yakın çevrenizle aranıza sağlıklı sınırlar koyarak zihninizi ve ruhunuzu dinlendirmeye odaklanın.