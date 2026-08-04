Yeniçağ Gazetesi
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MasterChef'te yedek yarışmacı kim oldu?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen lezzet yarışı MasterChef Türkiye 2026, heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Kritik gecede, grup elemelerinde ana kadroya giremeyen yarışmacılar yedek kadroya seçilebilmek için önlük giydi.

Kaynak: Diğer
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MasterChef'te yedek yarışmacı kim oldu? - Resim: 1

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun yönetiminde gerçekleşen zorlu elemelerde maraton tüm hızıyla sürerken, mutfakta sergilenen performanslar sonucunda hem ana kadro hem de yedek kadro güncellendi.

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MasterChef'te yedek yarışmacı kim oldu? - Resim: 2

3 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde, MasterChef hayallerini sürdürmek isteyen yarışmacılar iki etaplı zorlu bir mücadeleye çıktı. Şeflerin belirlediği konseptlerde en başarılı ve yaratıcı tabakları sunmak için zamanla yarışan adaylar, mutfakta adeta ecel terleri döktü.

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MasterChef'te yedek yarışmacı kim oldu? - Resim: 3

3. GRUBUN YEDEK KADROSUNA GİREN İSİMLER BELİRLENDİ

Mutfaktaki kıran kırana mücadelenin ardından şeflerin tadım değerlendirmeleri tamamlandı. Gecenin sonunda rakiplerini geride bırakarak 3. gruptan yedek kadroya girmeye hak kazanan yarışmacılar şunlar oldu:

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MasterChef'te yedek yarışmacı kim oldu? - Resim: 4

Buse

Tolgahan

Sultan

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MasterChef'te yedek yarışmacı kim oldu? - Resim: 5

Şeflerden geçer not alamayarak yedek kadroya dahi giremeyen Kürşat, Batuhan, Mert, Yalçın, Türkan ve Yaren ise MasterChef Türkiye 2026 macerasına veda etti.

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MasterChef'te yedek yarışmacı kim oldu? - Resim: 6

MASTERCHEF 2026 ANA KADRO YARIŞMACI LİSTESİ

Zorlu aşamalardan geçerek direkt veya yedeklerden ana kadroya adını yazdırmayı başaran yarışmacılar gruplarına göre şu şekilde listelendi:

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MasterChef'te yedek yarışmacı kim oldu? - Resim: 7

1. Grup Ana Kadro: Furkan, Eylül, Çağatay, Onur, Hilal

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MasterChef'te yedek yarışmacı kim oldu? - Resim: 8

2. Grup Ana Kadro: Sercan, Ayla, Nurten, Şadi, Burçin

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MasterChef'te yedek yarışmacı kim oldu? - Resim: 9

3. Grup Ana Kadro: Tolga, Muhammed, Ayşe, Gül

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MasterChef'te yedek yarışmacı kim oldu? - Resim: 10

YEDEK KADRO YARIŞMACILARI

Ana kadro kapısını zorlamaya devam edecek ve ilerleyen bölümlerde mutfağa dâhil olma şansı yakalayacak yedek yarışmacılar ise şu isimlerden oluştu:

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MasterChef'te yedek yarışmacı kim oldu? - Resim: 11

1. Grup Yedekleri: Emre, Cansu, Hami Efe, Fatma

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MasterChef'te yedek yarışmacı kim oldu? - Resim: 12

2. Grup Yedekleri: Betül, Esra, Faruk, Nesibe

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MasterChef'te yedek yarışmacı kim oldu? - Resim: 13

3. Grup Yedekleri: Buse, Tolgahan, Sultan

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