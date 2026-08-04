Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun yönetiminde gerçekleşen zorlu elemelerde maraton tüm hızıyla sürerken, mutfakta sergilenen performanslar sonucunda hem ana kadro hem de yedek kadro güncellendi.
MasterChef'te yedek yarışmacı kim oldu?
TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen lezzet yarışı MasterChef Türkiye 2026, heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Kritik gecede, grup elemelerinde ana kadroya giremeyen yarışmacılar yedek kadroya seçilebilmek için önlük giydi.Kaynak: Diğer
3 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde, MasterChef hayallerini sürdürmek isteyen yarışmacılar iki etaplı zorlu bir mücadeleye çıktı. Şeflerin belirlediği konseptlerde en başarılı ve yaratıcı tabakları sunmak için zamanla yarışan adaylar, mutfakta adeta ecel terleri döktü.
3. GRUBUN YEDEK KADROSUNA GİREN İSİMLER BELİRLENDİ
Mutfaktaki kıran kırana mücadelenin ardından şeflerin tadım değerlendirmeleri tamamlandı. Gecenin sonunda rakiplerini geride bırakarak 3. gruptan yedek kadroya girmeye hak kazanan yarışmacılar şunlar oldu:
Buse
Tolgahan
Sultan
Şeflerden geçer not alamayarak yedek kadroya dahi giremeyen Kürşat, Batuhan, Mert, Yalçın, Türkan ve Yaren ise MasterChef Türkiye 2026 macerasına veda etti.
MASTERCHEF 2026 ANA KADRO YARIŞMACI LİSTESİ
Zorlu aşamalardan geçerek direkt veya yedeklerden ana kadroya adını yazdırmayı başaran yarışmacılar gruplarına göre şu şekilde listelendi:
1. Grup Ana Kadro: Furkan, Eylül, Çağatay, Onur, Hilal
2. Grup Ana Kadro: Sercan, Ayla, Nurten, Şadi, Burçin
3. Grup Ana Kadro: Tolga, Muhammed, Ayşe, Gül
YEDEK KADRO YARIŞMACILARI
Ana kadro kapısını zorlamaya devam edecek ve ilerleyen bölümlerde mutfağa dâhil olma şansı yakalayacak yedek yarışmacılar ise şu isimlerden oluştu:
1. Grup Yedekleri: Emre, Cansu, Hami Efe, Fatma
2. Grup Yedekleri: Betül, Esra, Faruk, Nesibe
3. Grup Yedekleri: Buse, Tolgahan, Sultan