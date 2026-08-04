Tarım arazilerine inşa edilen bungalov ve bağ evi tarzı yapılarla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! Yıkımı gündemde olan yapıları yakından ilgilendiren Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliği'nde kritik bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre arazi sınırlaması 5 dönümden 2 dönüme indirildi. Peki, mevcut başvurular nasıl değerlendirilecek? İşte yönetmelik değişikliğinin tüm detayları...
Hobi bahçeleri ve Bungalovlar için karar verildi: Yıkımı gündemdeydi
Yıkımı gündemde olan hobi bahçelerini yakından ilgilendiren Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliği'nde kritik bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre arazi sınırlaması değişti. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Bağ Evleri Ve Bungalovlar İçin Arazi Şartı 2 Dönüme İndirildi
Yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle birlikte, tarım arazilerine yapılacak bağ evi veya bungalov tipi yapılar için aranan arazi büyüklüğü şartı esnetildi.
Yapılan düzenleme kapsamında:
Daha önce yürürlükte olan 5 dönüm (5 hektar) şartı, yapılan değişiklikle 2 dönüm (2 hektar) olarak güncellendi.
Yönetmeliğin "Tarımsal Amaçlı Yapıların Kriterleri" başlıklı maddesinde yer alan "5 hektar" ibaresi resmi olarak "2 hektar" şeklinde değiştirildi.
Hatırlanacağı üzere, 4 Nisan 2026 tarihli yönetmelikte bu tür yapıların yüzölçümü 5 hektar olan özel ürün ve marjinal tarım arazilerinde yapılabileceği ve en fazla 30 metrekare taban alanına sahip olunabileceği belirtilmişti.
Eski Başvurular İçin Kritik Detay: Eski Yönetmelik Geçerli Olacak!
Yönetmelik değişikliğinde yer alan en önemli başlıklardan biri de geçmiş döneme ait başvuruların durumu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:
"Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım amaçlı başvurular, 24 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilir."
Yapılan bu düzenleme, 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Böylece yönetmelik öncesinde başvurusunu tamamlamış olan vatandaşların işlemleri eski hükümlere göre sonuçlandırılacak
Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik ise şöyle;
Tarım ve Orman Bakanlığından:
TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI VE KULLANILMASI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
YÖNETMELİK
MADDE 1- 4/4/2026 tarihli ve 33214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki başvuruların değerlendirilmesi
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım amaçlı başvurular, 24 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilir.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin Tarımsal Amaçlı Yapıların Kriterleri başlıklı Ek-1’inin 6.1 numaralı maddesinde yer alan “5 hektar” ibaresi “2 hektar” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Ek-10/B ve Ek-10/Ç’lerinin “Tarımsal Yapılar” başlıklı birinci bölümleri ekteki şekilde ve aynı eklerin “Tarımsal Entegre Tesisleri” başlıklı ikinci bölümlerinin (a) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera Yatırımları”
MADDE 4- Bu Yönetmelik 4/4/2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.