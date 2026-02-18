Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından, Uzan Grubu’nun yurt dışındaki malvarlıklarının takibi ve kamu alacaklarının tahsili amacıyla Fransa’da yürütülen dava sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

TMSF’nin başvurusu üzerine, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından eski Genç Parti Genel Başkanı Cem Cengiz Uzan ile Murat Hakan Uzan aleyhine verilen kararın Fransa’da tanınması ve icrası talep edilmişti. Daha önce Paris Adli Mahkemesi, Türk mahkemesi kararının tenfizine hükmetmişti.

İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Uzan tarafının kararı üst mahkemeye taşıması üzerine dosyayı inceleyen Paris İstinaf Mahkemesi, 3 Şubat 2026 tarihli kararında istinaf başvurusunu reddetti. Kararda, TMSF’nin alacak tahsil talebinde bulunma hakkı bulunduğu, uyuşmazlıkta Türk mahkemelerinin yetkili olduğu ve Türk yargılamasında adil yargılanma ilkelerine uyulduğu vurgulandı.

Bu kararla birlikte TMSF lehine hükmedilen 4 milyon 22 bin 791,96 ABD doları, 1 milyon 667 bin 948,70 euro, 7 bin 7,84 sterlin ve 14 bin İsviçre frangı tutarındaki alacakların Fransa’da icra edilmesinin önü açıldı. Faizleriyle birlikte toplam tutarın yaklaşık 19 milyon ABD dolarına ulaştığı belirtiliyor.

TEMYİZ YOLU AÇIK ANCAK

Uzanlar, kararın tebliğinden itibaren iki ay içinde dosyayı Fransız Yüksek Mahkemesi’ne taşıyabilecek. Ancak olası bir temyiz başvurusunun, alacağın icrasını durdurmayacağı ifade ediliyor.

FRANSA’DAKİ MALVARLIKLARINA İLİŞKİN SÜREÇ

Gazeteci Nevşin Mengü’nün haberine göre, Türkiye’de hakkında kesinleşmiş 47 yıl hapis cezası bulunan Cem Uzan’ın, Türk mahkemesi kararlarının Fransa’da da geçerli sayılması nedeniyle Fransız bankalarındaki hesaplarına erişimde sorun yaşadığı belirtildi. Ayrıca geçtiğimiz yıl Paris’teki konutunda bulunan bir kasaya TMSF tarafından el konulduğu aktarıldı.

Son kararla birlikte, Türk mahkemesi kararının Fransa’da uygulanmasına yönelik hukuki süreç önemli ölçüde netleşirken, TMSF’nin yurt dışı alacak tahsiline ilişkin girişimlerinde Fransa ayağında kritik bir eşik aşılmış oldu.