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"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanan Cem Küçük'ün savcılık ifadesine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanan Küçük'e, dosyada yer aldığı belirtilen gizli tanık beyanları yöneltildi.

12punto'nun haberine göre, ifadede, gizli tanığın öne sürdüğü iddialar tek tek sorulurken, Cem Küçük tüm suçlamaları kabul etmedi.

GİZLİ TANIK: "PARA KARŞILIĞINDA YAYIN YAPIYORDU" İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer aldığı belirtilen gizli tanık beyanında, Cem Küçük'ün para karşılığında lehte veya aleyhte haber yaptığı ve yayınları aracılığıyla kişiler üzerinde baskı kurduğu iddia edildi.

Ayrıca Küçük'ün televizyon programlarından önce telefonunu kulağına götürerek dönemin istihbarat başkanı ya da istihbarat yetkilileriyle görüştüğü izlenimi oluşturduğu öne sürüldü.

Gizli tanık ifadesinde, bu davranışın çevresindeki kişiler üzerinde etki oluşturmayı amaçladığı iddiasına da yer verildi.

CEM KÜÇÜK TÜM İDDİALARI REDDETTİ

Savcılık ifadesinde söz konusu iddialara yanıt veren Cem Küçük, gizli tanığın beyanlarını kabul etmediğini belirtti.

Cem Küçük ifadesinde şunları söyledi:

"Bu beyanı kabul etmiyorum. Bu şekilde hiçbir zaman yayınım olmamıştır. Bu şekilde hiçbir zaman hareketim olmamıştır."

Cem Küçük savcılık ifadesinde hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.