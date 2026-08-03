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Kaynak: Haber Merkezi

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cem Küçük önce uzun yıllardır görev yaptığı İhlas Medya Grubu bünyesindeki TGRT Haber ile Türkiye gazetesinden ayrıldığını açıkladı.

Sonra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Küçük hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” ve “Şantaj” suçlarından soruşturma başlattığını duyurdu.

Ve Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük hakkında, bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu, İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım söylemleri bulunduğu iddiaları gündeme geldi.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Cem Küçük tutuklandı.

YENİÇAĞ, Cem Küçük’ün savcılık ifadesine ulaştı.

Cem Küçük’ün ifade tutanağında yer alan önemli iddialardan biri, Adnan Oktar ile ilgiliydi.



ADNAN OKTAR DOSYASI

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve lideri olduğu grubun 200'den fazla üyesine Temmuz 2018'de operasyon yapılmıştı.

Adnan Oktar'a, suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 2022 yılında toplam 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası verdi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında temyiz incelemesini 2024 yılında tamamladı ve cezaları onadı.

İFADE TUTANAĞINDAKİ ADNAN OKTAR SORUSUNA YANIT

Türkiye’nin bir dönem yakından takip ettiği ve mağdur genç kadınların ifadeleriyle tüyleri diken diken deden bu örgütle ilgili Cem Küçük’e sorular yöneltildi.

Savcılık ifadesinde Cem Küçük’e dosyadaki gizli tanığın şu ifadeleri soruldu:

"Cem Küçük bir dönem Adnan Oktar suç örgütünün lehine de çalıştığını camiadaki herkes bilir. Araştırılığında bu örgüt ile ilgili de algı çalışması yürüttüğü ortaya çıkacaktır. Adnan Oktar suç örgütüne operasyon yapıldıktan sonra Cem Küçük panikleyerek sosyal medya hesabını kapatmıştır."

Cem Küçük ise şöyle yanıt verdi:

“Adnan Oktar'ın yurt dışından kitapları geliyordu. Bu kitapları Türkçe'ye çevirmek için çeviri ekibimle ücreti karşılığında yardımcı oldum. O dönem birçok yayın evine çeviri yaptım. Hesabıma gelen paralar bundan dolayıdır. Kendisiyle en son 2012 yılının İftar programında buluştuk. Birçok gazeteci ve siyasi kişiler de bulunmaktaydı. A9 programından bir tane canlı yayına katıldım. Orada gündemi yorumladım.”

Cem Küçük’ün avukatı ise Adnan Oktar sorusuna ilişkin tutanakta yer alan savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Adnan OKTAR ile ilgili süreçte isnat edilenler son derece kötü niyetli olup kendisi mezun olduğu okul nedeniyle çevirmenlik yaptığında o tarihlerde de yurt dışından gelen kitapların çevirisi ile ilgili onlardan küçük miktarlarda aldığı paralar ile ilgilidir.”

'NAGEHAN ALÇI’YA ‘ÇOK BÜYÜK OPERASYON GELİYOR’ DİYEN BENİM'

Cem Küçük, Adnan Oktar’a yönelik 2018 yılındaki operasyondan kısa süre önce sosyal medya hesaplarını kapatmış ve televizyon programına ara vermişti.

Operasyondan sonra Cem Küçük’ün Adnan Oktar’la çekilen sosyal medyada fotoğrafları yayıldı.

Haberlerin çıkmasının ardından ise Cem Küçük Twitter hesabını açtı. Küçük Twitter'dan yaptığı açıklamada “tatile gittiği için” hesabını kapattığını söyledi.

Cem Küçük, o günlerdeki yazısında Adnan Oktar grubuna yönelik operasyona destek verdi. Küçük yazısında, “Ben Adnan Oktar örgütünün bütün yaptıklarını özellikle son 1 yılda takip eden biriyim. Bakın daha birkaç ay önce Adnan Oktar Nagehan Alçı’ya iftiralar atınca Nagehan’ı arayıp ‘Rahat ol, bunlara çok yakında çok büyük operasyon geliyor. Müsterih ol’ diyen kişi benim” ifadelerini kullandı.

'KILINA TÜYÜNE DOKUNDURTMAYIZ'

Cem Küçük yazısında “özellikle son 1 yılda takip eden biriyim” derken “1 yıl” tarihini özenle seçtiği anlaşılıyordu. Gözaltında bulunan Adnan Oktar’ın 1 yıl 3 ay önce A9 adlı kendi kanalında yaptığı konuşmada Cem Küçük’e “Cem Küçük, o delikanlının üzerine çok gidiyorlar, o çocuğu yalnız falan zannediyorlar o yanız falan değil, onu söyleyeyim. Kılına tüyüne dokundurtmayız. Hiç kimse de heveslenmesin, rahatça ezebileceklerini zannediyorlar” sözleriyle destek vermişti.

'MAVİ MARMARA’DAKİ MANYAK TİPLER'

Cem Küçük 2017 yılında katıldığı televizyon programında “Mavi Marmara’daki manyak tipler” çıkışıyla muhafazakar camiadan tepki görmüştü. Cem Küçük’e destek veren Oktar, Cem Küçük’ü adamlarına arattığını belirtip “Yalnız falan zannetmesinler bir daha söylüyorum, kanunla hukukla kolunu bacağını kırarız” demişti.

Arşivde ayrıca A9 kanalında yayımlanan programlar da dikkat çekiyordu. Cem Küçük, 2013 yılında A9 kanalında katıldığı programda Adnan Oktar’dan bahsederken “Hocamız Adnan Oktar” ifadesini kullanmıştı.

Cem Küçük 2016 yılında da A9 kanalındaki “Hayata dair” programında boy göstermişti