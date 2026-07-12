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Kaynak: AA

Çelikhan Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Mutlu Yarınlar" Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, farklı bir nikah organizasyonuna imza atıldı.

Tören için balıkçı teknesi özel olarak süslenerek gelin arabası görünümüne getirildi. Gelin, damat ve davetliler, tekneyle yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki yüzen adaya götürüldü.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen organizasyonla çiftin nikahı, bölgedeki yüzen adalar üzerinde kıyıldı.

Damat Ahmet Baran ile gelin Havva Nur'un nikahını Çelikhan İlçe Müftüsü İsmail Çelik kıydı. Nikah töreninde Çelikhan Kaymakamı Özgür Pehlivan da şahitlik yaptı.

Alkışlar eşliğinde kıyılan nikahın ardından Kaymakam Pehlivan evlilik cüzdanını geline teslim etti. Müftü Çelik ise genç çifte Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaymakam Pehlivan, yüzen adaların dünyada benzeri bulunmayan tescilli bir tabiat varlığı olduğunu belirterek, "Yüzen adalar sadece ilçemiz için değil, ülkemiz için de önemli bir doğal mirastır." dedi.