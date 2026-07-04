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Kaynak: İHA

Manisa'da evlenen Nuriye Muca ile Enes Güngör çiftinin düğünü, klasik nikah seremonisinin dışına çıkan eğlenceli bir gösteriye sahne oldu. Daha önce resmi nikahlarını kıyan çift için düğün sırasında düzenlenen temsili nikah töreni, konuklara kahkaha dolu anlar yaşattı.

NİKAH MEMURU ROLÜNE İŞLETME MÜDÜRÜ GİRDİ

Düğün eğlencesi sırasında mikrofonu alan salon işletme müdürü Tandoğan Beel, nikah memuru rolünü üstlenerek gelin ve damadı sahneye davet etti. Gerçek bir resmi nikahı aratmayan mizansende yaptığı esprili konuşmalar salondakileri güldürdü.

Beel'in, "Yapılan askeri, adli, idari ve GBT soruşturmasında bir adet trafik cezası tespit edilmiş. Ancak bu durum evlenmenize engel teşkil etmediği için nikah törenine geçiyoruz." sözleri davetlilerden büyük alkış aldı.

DAVETLİLER DE NİKAHIN PARÇASI OLDU

Temsili törende gelin ve damattan yeniden "Evet" cevabını alan Beel, şahitlerin onayının ardından salondaki davetlilere dönerek, "Siz de alkışlarınızla bu evliliği onaylıyor musunuz?" diye seslendi. Salonu dolduran misafirler de alkışlarıyla gösteriye eşlik etti.

ESPRİLİ EVLİLİK TAVSİYELERİ GECEYE DAMGA VURDU

Gösteri, temsili evlilik cüzdanının takdim edilmesiyle devam etti. Beel'in geline, eşi maç izlerken televizyonun kanalını değiştirmemesi ve haftada bir gün halı sahaya gitmesine izin vermesi yönündeki esprili tavsiyeleri salonda kahkahalara neden oldu.

Damada ise alışverişte eşine sabırla eşlik etmesi ve haftada bir gün ev işlerine yardım etmesi tavsiyesinde bulunan Beel'in mizahi yaklaşımı davetlilerden yoğun alkış aldı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Tamamen eğlence amacıyla hazırlanan temsili nikah töreni, davetliler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Renkli görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, çiftin resmi nikahının düğünden önce kıyıldığı ve sahnedeki törenin tamamen mizansen olduğu belirtildi.