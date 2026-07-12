Yeniçağ Gazetesi
12 Temmuz 2026 Pazar
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Temmuz Pazar gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, 6 ilde gök gürültülü sağanak yağış Akdeniz'in iç kesimlerindeki belirli bölgelerde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji, özellikle saat 12:00 ile 18:00 arasında etkisini göstermesi beklenen yerel yağışların akşam saatlerinden itibaren sonlanması bekleniyor.

1 14
Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

12 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava durumu raporu şöyle:

2 14
Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3 14
Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

4 14
Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

5 14
Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar Mevkii'nin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

6 14
Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin doğusu yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

7 14
Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

8 14
Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

9 14
Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğusunun yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

10 14
Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

AMASYA °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11 14
Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

12 14
Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

13 14
Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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