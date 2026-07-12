İstanbul Sarıyer’e bağlı Poligon Mahallesi’nde yıllardır devam eden tapu ve mülkiyet hakkı mücadelesinde mahalle sakinlerini sevindiren gelişme yaşandı.
Tapuları habersiz satılan mahalle kazandı: Mahkemeden emsal karar
İstanbul Sarıyer Poligon Mahallesi’nde yaşayan onlarca ailenin tapularının ihale yoluyla özel şirketlere devredilmesine ilişkin davada mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, satış işlemini “mülkiyet hakkı ihlali” gerekçesiyle iptal etti.Dilek Taşdemir
Mahkeme, hak sahiplerinin bilgisi dışında gerçekleştirildiği belirtilen tapu satışlarıyla ilgili iptal kararı verdi.
TAPU SATIŞ SÜRECİ 2021 YILINDA BAŞLADI
Yaklaşık 35 hanenin bulunduğu 7 binayı kapsayan bölge, 2021 yılında “rezerv yapı alanı” ilan edildi. Hak sahipleri, alınan karara karşı hukuk mücadelesi başlatırken, ilk aşamada satışın iptaline yönelik karar çıktı.
Ancak istinaf mahkemesinin kararı bozması üzerine süreç devam etti. 2023 yılında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişikliğin ardından bölgede pay satış ihalesi gerçekleştirildi.
MAHALLE SAKİNLERİ TAPULARININ SATILDIĞINI SONRADAN ÖĞRENDİ
Poligon Mahallesi sakinleri, tapularının satışa çıkarıldığını muhtarlığa yapılan tebligat sonrası öğrendiklerini ifade etti.
İhale sonucunda tapuların Pelit İnşaat ile Nar Enerji’ye devredildiği, Boğaz manzaralı daireler için hak sahiplerine ödenen bedellerin ise 1 milyon 270 bin lira ile 2,5 milyon lira arasında olduğu belirtildi.
MAHKEMEDEN "MÜLKÜYET HAKKI İHLALİ" KARARI
İstanbul 14. İdare Mahkemesi, satış işlemine ilişkin incelemesinde hak sahiplerinin mülkiyet hakkının ihlal edilip edilmediğini değerlendirdi.
Mahkeme, Gazetepencere'nin haberine göre tapuların sahiplerinin bilgisi dışında ve gerçek değerinin altında satıldığı yönündeki iddiaları dikkate alarak satış işleminin iptaline karar verdi.
Kararla birlikte uzun süredir evlerini kaybetme endişesi yaşayan Poligon Mahallesi sakinleri önemli bir hukuki kazanım elde etti.
'Tapu' davasındaki iptal kararı sonrası tartışmalı satış süreciyle ilgili yeni bir hukuki dönem başlayacak.