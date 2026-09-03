Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuk yaştaki kişilerin üyesi olduğu Casperlar Suç Örgütü soruşturmasında iddianamenin tamamlandığını duyurdu.

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:

Kamuoyunda "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak bilinen silahlı suç örgütlerinin hiyerarşik yapılarının ortaya çıkarılması, propaganda dahil suç faaliyetlerinin bütüncül şekilde tespiti, örgüt üyelerinin belirlenmesi, kamu düzenini tehdit eden eylemlerin tüm yönüyle aydınlatılması ve yenilerinin önlenmesi amacıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında; Liderliğini Hamuş Kod Adlı İ.A'nın yaptığı ve kamuoyunda Casperlar olarak anılan silahlı suç örgütünün gerçekleştirmiş olduğu eylemlere ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımız Çocuk Bürosu tarafından 16.01.2026 tarihinde Adli Süreçteki Çocuklara yönelik tanzim edilen iddianameye ilişkin yargılamanın Bakırköy 19.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/17 Esas sayılı dosyasında devam ettiği; Cumhuriyet Başsavcılığımızca açılan bu kamu davasından sonra da anılan örgüt üyelerinin suç teşkil eden eylemlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam etmesi üzerine başlatılan soruşturmalar kapsamında İstanbul ili başta olmak üzere Diyarbakır, Düzce, Malatya, Trabzon, Tokat, Şanlıurfa ve Bitlis illerinde birçok adreste eş zamanlı arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Açıklanan operasyonlar ve meydana gelen eylemlere ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımız Çocuk Bürosu tarafından 2026/4092 soruşturma numaralı dosya kapsamında soruşturma işlemleri yürütülmüştür. İlimiz Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Esenler, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Küçükçekmece, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde 3 maktul ve 28 mağdur-müştekiye yönelik gerçekleştirilen toplam 22 eylem ile ilgili olarak 30 Adli Süreçteki Çocuk hakkında tutuklama, 16 Adli Süreçteki Çocuk hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış olup, toplam 51 Adli Süreçteki Çocuk hakkında Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Örgütün veya Amacının Propagandasını Yapma, Genel Güve Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mała Zarar Verme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Sayı veya Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alıma, Taşıma veya Bulundurma, Nitelikli Yağma, Nitelikli Yağmaya Teşebbüs Tasarlayarak Öldürme, Nitelikli Tehdit, Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs, Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından 03.09.2026 tarihinde Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine hitaben 2026/30154 esas sayılı iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır.