Fransız Le Monde gazetesi, Türkiye'de çocuk suçluların üye olarak yer aldığı suç çetelerine dikkat çekti. Özellikle sentetik uyuşturucu ticareti etrafında hareket eden bu örgütlerin en büyük özelliği üyelerinin güvenlik açısından büyük risk oluşturan küçük yaş grubundaki çocuk suçlular olduğu belirtildi.

Haberde Daltonlar Çetesi davasına da değinildi. 23 Aralık’ta Silivri’de görülen karar duruşmasında, hükmün açıklanmasının ardından sanıklar ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktığı; sandalyelerin fırlatıldığı ve jandarmanın biber gazıyla müdahalede bulunduğu aktarıldı. Yaşanan olaylar nedeniyle mahkeme heyetinin salonu yan kapıdan terk ettiği belirtildi.

(Ahmet Mustafa Timo / Daltonlar Çetesi Elebaşı)

362 SANIĞIN YAŞ ORTALAMASI 20

Dosyada toplam 362 sanığın yargılandığı, sanıkların yaş ortalamasının 20 olduğu ve yaklaşık üçte birinin reşit olmadığı bilgisine yer verildi. Örgütün önde gelen isimleri Bahadır Akdağ ve Zafer Boyun’a 12’şer kez müebbet hapis cezası verilirken, diğer sanıklar 1 yıldan 700 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Yaklaşık 60 kişi beraat ederken, 34 firari sanığın dosyası ayrıldı.

Le Monde, örgütün dikkat çeken figürlerinden biri olan ve “Timocan” lakabıyla tanınan 21 yaşındaki Ahmet Mustafa Timo’ya da haberde yer verdi. Timo’nun Irak’tan Türkiye’ye iadesi sürecinde, İstanbul’daki Irak Başkonsolosluğu’na yönelik silahlı saldırının gündeme geldiği; bu olayın iktidara yakın medya organlarında da haberleştirildiği hatırlatıldı.

ANA GELİR KAYNAĞI SENTETİK UYUŞTURUCU TİCARETİ

Haberde, yeni kuşak suç örgütlerinin ana gelir kaynağının sentetik uyuşturucu olduğu vurgulandı. Araştırmacı-yazar Sadık Güleç’in “Yeni Nesil Çeteler” adlı çalışmasına atıfla; Daltonlar, Kırmızı Kitliler, Casperlar, Şirinler ve Çirkinler gibi isimlerle anılan grupların yaklaşık 5 bin üyeye sahip olduğu, Türkiye genelinde ise 49 aktif çetenin faaliyet gösterdiği belirtildi.

BU GENÇLER NASIL ÖRGÜTLENİYOR?

Gazete, reşit olmayan bireylerin bu yapılanmalar içinde özel bir konumda olduğuna dikkat çekti. Bu gençlerin sosyal medya, taraftar grupları ve ıslah evleri üzerinden örgütlendiği; daha hafif cezalarla karşılaşmaları nedeniyle en riskli görevlerde kullanıldıkları aktarıldı. Bazı çete üyelerinin bu durumu “kamikaze dronlar” benzetmesiyle tanımladığı ifade edildi.

ÇOCUK SUÇLU ORANI 2 KAT ARTTI

Resmî verilere göre, son 10 yılda suça karışan çocuk sayısı 100 binden 202 bine yükseldi. Kasım ayı itibarıyla cezaevlerindeki çocuk sayısının 4 bin 682 olduğu, bu oranın Fransa’ya kıyasla yaklaşık altı kat daha yüksek olduğu kaydedildi. 2023–2024 eğitim öğretim yılında ise 218 binden fazla öğrencinin okuldan ayrıldığı, uyuşturucuya başlama yaşının 14’e kadar düştüğü belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden sosyolog Tuna Kuyucu, Le Monde’a yaptığı değerlendirmede, gençler arasındaki şiddet eğiliminin devam etmesi halinde Türkiye’nin Latin Amerika ülkelerine benzer yüksek şiddet düzeyleriyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Gazete, bu karşılaştırmanın cinayet oranları açısından tartışmalı olduğunu ancak mevcut verilerin endişe verici bir tabloya işaret ettiğini yazdı.

SOSYAL MEDYADA AKTİFLER

Haberde ayrıca, çete üyelerinin sosyal medyada aktif olduğu, propaganda faaliyetleri yürüttüğü ve farklı gruplarla bağlantılar kurduğu ifade edildi. Aralık ayında Berlin’de, Daltonlar’la ilişkilendirilen bir villaya yönelik silahlı saldırının ise uluslararası suç çevrelerinde yankı uyandırdığı belirtildi.