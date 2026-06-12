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Kaynak: İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürütülen organize suç soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma, kamuoyunda "Daltonlar" ve "Casperlar" olarak bilinen suç yapılanmalarına yönelik yürütülen çalışmaların devamı niteliğinde gerçekleştirildi. Daha önce 20 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanmış, bunlardan 8'i tutuklanmıştı.

DİJİTAL MATERYALLER YENİ OPERASYONUN ÖNÜNÜ AÇTI

İlk operasyonda elde edilen dijital veriler ve şüpheli ifadelerinin incelenmesi sonucu, bazı kişilerin suç örgütleri adına keşif yaptığı, eylemlere katıldığı ve çeşitli suçlara azmettirme faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine Muğla merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.