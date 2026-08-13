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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye’nin cari işlemler hesabı haziranda 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 1 milyar 462 milyon dolarlık fazla kaydedildi.

Haziran ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 8 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

YILLIKLANDIRILMIŞ CARİ AÇIK 38,9 MİLYAR DOLAR

Yıllıklandırılmış verilere göre haziran ayında cari açık yaklaşık 38,9 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 76,5 milyar dolar açık verirken, hizmetler dengesi 63,7 milyar dolar fazla kaydetti.

Birincil gelir dengesi 24,2 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 2 milyar dolar açık verdi.

HİZMETLERDEN 6,9 MİLYAR DOLARLIK NET GİRİŞ

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler haziranda 6 milyar 851 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu kapsamda taşımacılık hizmetlerinden 2 milyar 597 milyon dolar, seyahat kaleminden ise 4 milyar 857 milyon dolar net gelir sağlandı.

CARİ AÇIĞIN FİNANSMANINDA KREDİLER ÖNE ÇIKTI

Yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına farklı yatırım ve finansman kalemleri katkı sağladı.

Net doğrudan yatırımlar: 0,3 milyar dolar

Net portföy yatırımları: 6,4 milyar dolar

Krediler: 52,9 milyar dolar

Finansal türevler: 5,3 milyar dolar negatif etki

Ticari krediler: 0,1 milyar dolar negatif etki

Net efektif ve mevduatlar: 21,8 milyar dolar negatif etki

Merkez Bankasının döviz cinsinden net rezerv azalışı ise 27,2 milyar dolar oldu.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA 899 MİLYON DOLARLIK NET ÇIKIŞ

Haziran ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkış 899 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye yaptığı toplam doğrudan yatırımlar 210 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 1 milyar 109 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkul yatırımlarında ise yurt içi yerleşikler yurt dışında 248 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’deki net gayrimenkul alımı ise 297 milyon dolar oldu.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA 2,5 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

Portföy yatırımları haziranda 2 milyar 537 milyon dolarlık net giriş sağladı.

Yurt dışı yerleşikler, hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 2 milyar 920 milyon dolar, DİBS piyasasında ise 1 milyar 185 milyon dolar net alış gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarında ise bankalar ve diğer sektörlerin ihraçlarında sırasıyla 462 milyon dolar ve 375 milyon dolar net alış, Genel Hükümet ihraçlarında ise 896 milyon dolar net satış görüldü.

YURT DIŞINDAN 5,3 MİLYAR DOLARLIK KREDİ KULLANILDI

Haziran ayında yurt dışından kredi kullanımında bankalar 3 milyar 495 milyon dolar, Genel Hükümet 3 milyon dolar, diğer sektörler ise 1 milyar 800 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar kapsamında yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları Türk lirası ve yabancı para cinsinden toplam 3 milyar 889 milyon dolar net azalış gösterdi.

Resmi rezervlerde ise haziran ayında 1 milyar 39 milyon dolarlık net artış kaydedildi.

ŞİMŞEK: CARİ AÇIĞIN MİLLİ GELİRE ORANI YÜZDE 2,3 OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de haziran ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Şimşek, yıllıklandırılmış cari açığın 38,9 milyar dolar olduğunu belirterek, ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Enerji ve diğer emtia fiyatlarının yüksek seyretmesinin cari denge üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Şimşek, buna rağmen cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Şimşek ayrıca dış finansmana erişimdeki güçlü görünümün, ekonomi programı döneminde oluşturulan güvenin önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

BANKALARIN DIŞ BORÇ ÇEVİRME ORANI YÜZDE 161

Şimşek'in verdiği bilgilere göre son bir yılda dış borç çevirme oranları bankacılık sektöründe yüzde 161, reel sektörde ise yüzde 246 oldu.

Bakan Şimşek, cari dengede elde edilen kazanımların kalıcı hale getirilmesi amacıyla verimlilik ve dönüşüm odaklı politikaların uygulanmaya devam edeceğini belirtti.