Yeniçağ Gazetesi
13 Ağustos 2026 Perşembe
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Gram altın rekor kırdı son 3 ayın zirvesini görü: 13 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları

Gram altın rekor kırdı son 3 ayın zirvesini görü: 13 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları

ABD-İran arasındaki ateşkes söylentileri altında son zamanların en güçlü sıçrayışına sebep oldu. Gram altın gece saatlerin 6 bin 834 lirayı test etti. Peki Kapalıçarşı'da güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

Aykut Metehan Aykut Metehan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gram altın rekor kırdı son 3 ayın zirvesini görü: 13 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları - Resim: 1

Altın fiyatları günbegün artmaya devam ediyor.

1 12
Gram altın rekor kırdı son 3 ayın zirvesini görü: 13 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları - Resim: 2

Özellikle ABD-İran savaşında ateşkes söylentileri satış baskısını yatıştırdı. Gram altın saat 03.30'da son 3 ayın zirvesini gördü.

2 12
Gram altın rekor kırdı son 3 ayın zirvesini görü: 13 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları - Resim: 3

İşte 13 Ağustos 08.20 itibarıyla güncel altın fiyatları:

3 12
Gram altın rekor kırdı son 3 ayın zirvesini görü: 13 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları - Resim: 4

Gram altın
Alış: 6 bin 704 lira
Satış: 6 bin 780 lira

4 12
Gram altın rekor kırdı son 3 ayın zirvesini görü: 13 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları - Resim: 5

Çeyrek altın
Alış: 10 bin 964 lira
Satış: 11 bin 63 lira

5 12
Gram altın rekor kırdı son 3 ayın zirvesini görü: 13 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları - Resim: 6

Yarım altın
Alış: 21 bin 836 lira
Satış: 22 bin 128 lira

6 12
Gram altın rekor kırdı son 3 ayın zirvesini görü: 13 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları - Resim: 7

Tam altın
Alış: 43 bin 813 lira
Satış: 44 bin 86 lira

7 12
Gram altın rekor kırdı son 3 ayın zirvesini görü: 13 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları - Resim: 8

22 ayar gram altın
Alış: 6 bin 130 lira
Satış: 6 bin 341 lira

8 12
Gram altın rekor kırdı son 3 ayın zirvesini görü: 13 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları - Resim: 9

18 ayar gram altın
Alış: 4 bin 929 lira
Satış: 4 bin 929 lira

9 12
Gram altın rekor kırdı son 3 ayın zirvesini görü: 13 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları - Resim: 10

14 ayar gram altın
Alış: 3 bin 683 lira
Satış: 4 bin 899 lira

10 12
Gram altın rekor kırdı son 3 ayın zirvesini görü: 13 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları - Resim: 11

Yukarıda yer alan bilgiler altının güncel piyasa değerini göstermektedir.

11 12
Gram altın rekor kırdı son 3 ayın zirvesini görü: 13 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları - Resim: 12

Bu sayfada yer alan veriler kesinlikle yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirme amaçlıdır.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro