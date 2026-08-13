Altın fiyatları günbegün artmaya devam ediyor.
Gram altın rekor kırdı son 3 ayın zirvesini görü: 13 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları
ABD-İran arasındaki ateşkes söylentileri altında son zamanların en güçlü sıçrayışına sebep oldu. Gram altın gece saatlerin 6 bin 834 lirayı test etti. Peki Kapalıçarşı'da güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?Aykut Metehan
Özellikle ABD-İran savaşında ateşkes söylentileri satış baskısını yatıştırdı. Gram altın saat 03.30'da son 3 ayın zirvesini gördü.
İşte 13 Ağustos 08.20 itibarıyla güncel altın fiyatları:
Gram altın
Alış: 6 bin 704 lira
Satış: 6 bin 780 lira
Çeyrek altın
Alış: 10 bin 964 lira
Satış: 11 bin 63 lira
Yarım altın
Alış: 21 bin 836 lira
Satış: 22 bin 128 lira
Tam altın
Alış: 43 bin 813 lira
Satış: 44 bin 86 lira
22 ayar gram altın
Alış: 6 bin 130 lira
Satış: 6 bin 341 lira
18 ayar gram altın
Alış: 4 bin 929 lira
Satış: 4 bin 929 lira
14 ayar gram altın
Alış: 3 bin 683 lira
Satış: 4 bin 899 lira
Yukarıda yer alan bilgiler altının güncel piyasa değerini göstermektedir.
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