Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dün mayıs ayının ödemeler dengesi verilerini paylaştı. Cari açığın mayıs ayındaki düşüşü bir kez daha sergiledi.

Ocakta 6,7 milyar, şubatta 7,3 milyar olan ve martta 9,6 milyar olan cari açık nisanda 5,6 milyar dolara ve ardından bu kez mayısta 1,5 milyar dolara kadar indi.

Petrol fiyatları yüzünden yurt içinde enflasyonun akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak çok hızlı bir artış göstereceği ve ham petrol ve diğer ithal girdilerin pahalanması yüzünden cari açığın tırmanışa geçeceği ve bunun da döviz kuru üzerinde büyük bir baskı oluşturacağı savaş döneminde dile getiriliyordu.

Cari açık verilerine dair Dünya yazarı Naki Bakır ve Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş çarpıcı değerlendirme yazıları kaleme aldı.

NAKİ BAKIR: İLK 5 AYDA HEDEF YÜZDE 38 AŞILDI

Naki Bakır, 2026 yılı ilk 5 ayda cari açığın tahminlerin üzerinde geldiğine dikkat çekerek, “Ocak-mayıs döneminde verilen kümülatif cari açık 30 milyar 679 milyon dolarla geçen yılın aynı dö­nemindekinin yüzde 29,3 üzerin­de oluştu. 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Program’da (OVP) bu yılın tümü için cari işlemler açığı 22,3 milyar dolar olarak öngörülmüştü. Buna göre yılın daha ilk beş ayın­da 2026 cari açık hedefi yüzde 38 aşıldı” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası’nın cari açık hedefinin tutması için 7 ayın toplamında 8,4 milyar dolar fazla vermesi gerektiğini Bakır altını çizdi.

AKTAŞ: SAVAŞ BU YIL CARİ AÇIĞI ENDİŞE EDİLEN ÖLÇÜDE TIRMANDIRMADI

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş ise savaş dönemi açığa vurgu yaparak, ABD ve İran arasındaki gerilimin endişe edilecek derecede etkilemediğini dile getirdi. Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

“İran savaşının başladığı mart ayı başından bu yana geçen üç ayda toplam 16,6 milyar dolar cari açık verildi. Bir kere bu tutar geçen yıl ve önceki yılın aynı dönemlerindeki açığın üstünde olmakla birlikte 2023’ün aynı dönemindeki açığın altında. 2023’ün mart-mayıs döneminde 17,3 milyar dolar cari açık verilmişti. 2022’nin aynı döneminde de 14,1 milyar dolarlık açık vardı. Yani savaş bu yıl cari açığı endişe edilen ölçüde tırmandırmadı. Öyle devasa ve baş edilmesinde büyük zorluk yaşanan bir dış açık sorunu yaşanmadı.”