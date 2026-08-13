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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü Enflasyon Raporu toplantısını gerçekleştirdi.

Merkez Bankası, 2026 yılı enflasyon ara hedefini 2 puan yükselterek yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkardı.

Banka, 2027 yılı için yüzde 15, 2028 yılı için ise yüzde 9 olan enflasyon ara hedeflerini değiştirmedi.

İKİNCİ RAPORDA DA HEDEF YÜKSELTİLMİŞTİ

TCMB, yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısında da enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etmişti.

İkinci raporda 2026 yıl sonu enflasyon ara hedefi yüzde 16'dan yüzde 24'e, 2027 ara hedefi yüzde 9'dan yüzde 15'e, 2028 ara hedefi ise yüzde 8'den yüzde 9'a yükseltilmişti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, o dönemde tahmin aralığı uygulamasının kaldırıldığını açıklamıştı.

KARAHAN: DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDECEK

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın toplantıda yaptığı değerlendirmelerde, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmelere ilişkin mesajlar öne çıktı.

Karahan, Fed'in sözlü yönlendirmeyi bırakmasıyla belirsizliğin arttığını belirtti.

Yurt içinde büyümenin yılın ilk çeyreğinde yavaşlamayı sürdürdüğünü ifade eden Karahan, talep koşullarının dezenflasyonist seviyede olduğunu söyledi.

KART HARCAMALARI TALEPTEKİ YAVAŞLAMAYA İŞARET EDİYOR

Karahan, ikinci çeyrekte kart harcamalarının da talepteki yavaşlamanın zayıfladığına işaret ettiğini belirtti.

Bununla birlikte Merkez Bankası Başkanı, yılın geri kalanında talep koşullarında dezenflasyonist sürecin devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Karahan ayrıca son aylarda dezenflasyon sürecinin yavaşladığı bir dönemden geçildiğine dikkati çekti.

2027 VE 2028 HEDEFLERİ DEĞİŞMEDİ

TCMB'nin üçüncü Enflasyon Raporu'nda yapılan güncellemeyle birlikte:

ENFLASYON ARA HEDEFİ

2026: Yüzde 28

2027: Yüzde 15

2028: Yüzde 9

Böylece Merkez Bankası, 2026 hedefini yükseltirken 2027 ve 2028 hedeflerini korumuş oldu.

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