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İzmir'in Çeşme ilçesinde Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırının perde arkasından organize suç örgütü çıktı. Soruşturmada elde edilen bilgilere göre saldırının asıl hedefinin Engin Polat olduğu, ancak planın değişmesiyle koruma Can Polat'ın vurulduğu öne sürüldü.

TETİKÇİ BİR AY ÖNCE İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olayın ardından kaçan 23 yaşındaki Serhat A., polis ekiplerinin operasyonuyla İzmir'in Konak ilçesinde ticari takside yakalandı.

Emniyette ifade veren şüphelinin anlattıkları ve polis araştırmaları, saldırının detaylarını ortaya çıkardı. İddialara göre Serhat A., sosyal medya üzerinden bağlantı kurduğu organize suç örgütü tarafından yaklaşık bir ay önce İstanbul'a getirildi ve bir evde bekletildi.

İDDİALARA GÖRE ASIL HEDEF ENGİN POLAT'TI

Soruşturmada elde edilen bilgilere göre örgütün hedefinde Engin Polat bulunuyordu. İstanbul'da Engin Polat'a ulaşamayan suç örgütü, Polat ailesinin yerini belirlemek için sosyal medya hesaplarını takibe aldı.

Bu süreçte Polat çiftinin İzmir'de tatilde olduğu bilgisine ulaşan örgüt, kaldıkları oteli tespit edemedi. Ancak Dilan Polat'ın sosyal medya üzerinden yaptığı anlık paylaşımın, konumun belirlenmesinde kritik rol oynadığı iddia edildi.

OTELİN YERİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA BELİRLENDİ

Örgüt üyeleri önce Çeşme'ye giderek otelin yerini tespit etti. Daha sonra İstanbul'da bekletilen tetikçi Serhat A. da İzmir'e getirildi. Şüphelinin, diğer örgüt üyesiyle birlikte bölgede keşif yaptığı ve saldırı planını oluşturduğu belirlendi.

İNŞAATÇI KILIĞIYLA SAATLERCE BEKLEDİ

Dikkat çekmemek için farklı yöntemler deneyen zanlının, bir marketten inşaat işçilerinin kullandığı kıyafetler ile çeşitli el aletleri satın aldığı öğrenildi. İnşaatçı kılığına giren şüpheli, otelin yakınında saatlerce pusu kurdu.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre bu süreçte örgüt yöneticileri tarafından şüphelinin hesabına 4 bin lira gönderildi.

"BOŞ DÖNME, YAKINLARINDAN BİRİNİ VUR"

Emniyet kaynaklarına göre Serhat A., beklediği süre boyunca Engin Polat'ın otelden çıkmadığını görünce örgüt yöneticisine mesaj göndererek, "Engin Polat çıkmadı" bilgisini verdi.

Bunun üzerine örgüt yöneticisinin, "Boş dönme, yakınlarından birini vur" talimatını verdiği öne sürüldü. İddiaya göre tetikçi, otelden çıkan Can Polat'a ateş açtıktan sonra ticari taksiyle İzmir'e kaçtı.

CEP TELEFONUNDAN BAŞKA BİR SALDIRI ÇIKTI

Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemelerde dikkat çekici başka bulgulara da ulaşıldı. Polis, 13 Nisan'da Konya'nın Emirgazi ilçesinde Ahmet Koçak'ın yaralandığı silahlı saldırıya ait görüntüleri tespit etti.

Serhat A.'nın söz konusu saldırıyı da 100 bin lira karşılığında gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

SİLAH VE DELİLLER BULUNDU

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu zanlının kaçarken bıraktığı suç aletleri de ele geçirildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bir otomatik silah, üç boş kovan, şarjöre basılı halde 21 mermi ve saldırı sırasında giyildiği belirtilen kıyafetler tarla kenarında poşet içerisinde bulundu.

Can Polat'ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.