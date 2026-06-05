Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmalarını sürdürürken, takımdan ayrılan isimler de netleşmeye başladı.
Ve Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu: Sezonun flaş ekibine transfer oluyor
Süper Lig ekibi Kocaelispor'dan ayrılan 34 yaşındaki Serdar Dursun, sezonun flaş takımına transfer oluyor. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
KOCAELİSPOR SERDAR DURSUN VE AHMET OĞUZ'A VEDA ETTİ
Yeşil-siyahlı kulüp, takım kaptanlarından Ahmet Oğuz ile deneyimli golcü Serdar Dursun'a sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla veda etti.
Kocaelispor tarafından yapılan açıklamada, iki futbolcuya da kulübe verdikleri katkılardan dolayı teşekkür edilirken, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarı dilekleri iletildi.
SEZON RAKAMLARI
Geçtiğimiz sezon Kocaelispor formasıyla 30 resmi karşılaşmada görev yapan Serdar Dursun, 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli forvet, özellikle kritik maçlardaki performansı ve lider karakteriyle takımın önemli isimleri arasında yer aldı.
YENİ ADRESİ EYÜPSPOR OLUYOR
Öte yandan Serdar Dursun'un yeni takımının da belli olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre 34 yaşındaki milli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor ile anlaşma sağladı.
BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATILAR
Sezon ortasında düşmesine kesin gözüyle bakılan ancak muhteşem bir performansla ligde kalan İstanbul ekibi, tecrübeli golcünün bilgi birikimi ve tecrübesinden yararlanmak istediği belirtilirken, taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği ifade edildi.
RESMİ İMZA YAKIN
Serdar Dursun'un önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Kariyerinde Almanya ve Türkiye'de önemli kulüplerin formasını giyen Serdar Dursun, Süper Lig'deki tecrübesiyle Eyüpspor'un hücum hattına önemli katkı sağlamayı hedefliyor.