Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Ve Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu: Sezonun flaş ekibine transfer oluyor

Ve Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu: Sezonun flaş ekibine transfer oluyor

Süper Lig ekibi Kocaelispor'dan ayrılan 34 yaşındaki Serdar Dursun, sezonun flaş takımına transfer oluyor. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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Ve Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu: Sezonun flaş ekibine transfer oluyor - Resim: 1

Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmalarını sürdürürken, takımdan ayrılan isimler de netleşmeye başladı.

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Ve Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu: Sezonun flaş ekibine transfer oluyor - Resim: 2

KOCAELİSPOR SERDAR DURSUN VE AHMET OĞUZ'A VEDA ETTİ

Yeşil-siyahlı kulüp, takım kaptanlarından Ahmet Oğuz ile deneyimli golcü Serdar Dursun'a sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla veda etti.

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Ve Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu: Sezonun flaş ekibine transfer oluyor - Resim: 3

Kocaelispor tarafından yapılan açıklamada, iki futbolcuya da kulübe verdikleri katkılardan dolayı teşekkür edilirken, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarı dilekleri iletildi.

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Ve Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu: Sezonun flaş ekibine transfer oluyor - Resim: 4

SEZON RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezon Kocaelispor formasıyla 30 resmi karşılaşmada görev yapan Serdar Dursun, 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli forvet, özellikle kritik maçlardaki performansı ve lider karakteriyle takımın önemli isimleri arasında yer aldı.

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Ve Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu: Sezonun flaş ekibine transfer oluyor - Resim: 5

YENİ ADRESİ EYÜPSPOR OLUYOR

Öte yandan Serdar Dursun'un yeni takımının da belli olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre 34 yaşındaki milli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor ile anlaşma sağladı.

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Ve Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu: Sezonun flaş ekibine transfer oluyor - Resim: 6

BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATILAR

Sezon ortasında düşmesine kesin gözüyle bakılan ancak muhteşem bir performansla ligde kalan İstanbul ekibi, tecrübeli golcünün bilgi birikimi ve tecrübesinden yararlanmak istediği belirtilirken, taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği ifade edildi.

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Ve Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu: Sezonun flaş ekibine transfer oluyor - Resim: 7

RESMİ İMZA YAKIN

Serdar Dursun'un önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Ve Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu: Sezonun flaş ekibine transfer oluyor - Resim: 8

Kariyerinde Almanya ve Türkiye'de önemli kulüplerin formasını giyen Serdar Dursun, Süper Lig'deki tecrübesiyle Eyüpspor'un hücum hattına önemli katkı sağlamayı hedefliyor.

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