Jakirovic Hull City'e Premier Lig'de kalmak için gereken transfer bütçesini açıkladı

Sportske Novosti’ye konuşan Jakirovic'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kulüp sahibiyle konuştuk ancak para konusunda net bir şey söylemedi. Oturup konuşacağız. Ancak bazı verileri biliyoruz. Geçen sezon Championship şampiyonu olan Coventry, transferlere yaklaşık 40 milyon euro yatırım yapmayı planlıyor. Ancak onlar zaten iki yıldır Premier Lig hedefiyle pahalı ve güçlü bir kadro kurmuş durumdaydı.

Ipswich'in ise yaklaşık 80 milyon euro hazırladığı söyleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Sunderland geçen yaz Premier Lig'e yeni yükselen bir ekip olarak transferlere yaklaşık 120 milyon euro harcadı ve sezonu yedinci sırada tamamlayarak Avrupa Ligi bileti aldı."