Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Jakirovic Hull City'e Premier Lig'de kalmak için gereken transfer bütçesini açıkladı

Jakirovic Hull City'e Premier Lig'de kalmak için gereken transfer bütçesini açıkladı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yi Premier Lig'e taşıyan teknik direktör Sergej Jakirovic, Hırvat basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer bütçesinden Acun Ilıcalı ile ilişkisine kadar birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Jakirovic Hull City'e Premier Lig'de kalmak için gereken transfer bütçesini açıkladı - Resim: 1

Sportske Novosti’ye konuşan Jakirovic'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kulüp sahibiyle konuştuk ancak para konusunda net bir şey söylemedi. Oturup konuşacağız. Ancak bazı verileri biliyoruz. Geçen sezon Championship şampiyonu olan Coventry, transferlere yaklaşık 40 milyon euro yatırım yapmayı planlıyor. Ancak onlar zaten iki yıldır Premier Lig hedefiyle pahalı ve güçlü bir kadro kurmuş durumdaydı.

Ipswich'in ise yaklaşık 80 milyon euro hazırladığı söyleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Sunderland geçen yaz Premier Lig'e yeni yükselen bir ekip olarak transferlere yaklaşık 120 milyon euro harcadı ve sezonu yedinci sırada tamamlayarak Avrupa Ligi bileti aldı."

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Jakirovic Hull City'e Premier Lig'de kalmak için gereken transfer bütçesini açıkladı - Resim: 2

"Sunderland benim için bir yol gösterici. Kulüpte, nispeten daha ucuz ama çok kaliteli oyuncuları özellikle Belçika ve Fransa'dan çok iyi tespit ettiler. Transferler için 120 milyon euro alabilsek... Bu artık bir hayal olurdu. O kadar bütçemiz olacağını sanmıyorum ama göreceğiz. En önemlisi artık herhangi bir yasağımız yok, bonservis ödeyebiliyoruz. Daha önce scout olarak çalışan ve oyuncu piyasasını çok iyi bilen çok iyi bir sportif direktörümüz var: Jared Dublin."

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Jakirovic Hull City'e Premier Lig'de kalmak için gereken transfer bütçesini açıkladı - Resim: 3

"Son söz bende ama çok iyi bir iş birliğimiz var ve her zaman ortak noktada buluşuyoruz. Çok karmaşık bir süreç değil. Dublin ve ekibi olası transferlerin listesini hazırlayacak, ardından birlikte eleme yapıp seçimlerimizi gerçekleştireceğiz."

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Jakirovic Hull City'e Premier Lig'de kalmak için gereken transfer bütçesini açıkladı - Resim: 4

"Pazartesi günü Acun Ilıcalı ile görüştüm ve bana yeni bir sözleşme hazırladığını söyledi. Mevcut kontratımın bitmesine bir yıl var, ayrıca kulübün bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Göreceğiz ama yeni bir sözleşme almam normal. Sonuçta artık Premier Lig kulübüyüz.

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Jakirovic Hull City'e Premier Lig'de kalmak için gereken transfer bütçesini açıkladı - Resim: 5

Herkes bana sürekli 'İlk sezonu atlatman gerekiyor' diyor. Geçen sezon Burnley, Leeds ve Sunderland yükseldiğinde de aynı şeyleri söylediler. Herkes üçünün de düşeceğini düşünüyordu. Ancak yalnızca Burnley düştü. Üstelik Burnley, Championship'i 100'den fazla puanla ezip geçmişti. Leeds ve Sunderland ise Premier Lig'de harika işler yaptı. Biz de ligde kalacağız.

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Jakirovic Hull City'e Premier Lig'de kalmak için gereken transfer bütçesini açıkladı - Resim: 6

Galatasaray'a karşı oynadığımız maçın ardından tanıştık. Benimle tanışmak için görüşme talep etti. Daha ilk anda bana şunu sordu: 'Hakkında tek bir kötü söz söyleyen kişi bulamamam mümkün mü? Çok fazla insanı aradım.Bu durum beni ayrıca mutlu etti. Acun Ilıcalı ile ilk görüşmemizden itibaren çok iyi anlaştık. Hull'da ne yapmak istediğimizi ve bunu nasıl gerçekleştireceğimizi hemen belirledik. Kulüp sahibi kararlarımı asla sorgulamıyor."

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Jakirovic Hull City'e Premier Lig'de kalmak için gereken transfer bütçesini açıkladı - Resim: 7

"İlk günlerde bazen kendimi çimdiklemem gerektiğini düşündüm; tüm bunların gerçekten yaşandığından, Premier Lig'e yükseldiğimizden emin olmak istiyordum.Geçen yıl ben de televizyondan Sheffield United ile Sunderland arasındaki, dünyanın en büyük ödülüne sahip maçlardan birini izlemiştim. Şimdi ise tüm bunların bir parçası olarak doğrudan saha kenarındaydım. Ancak hemen bizi bekleyen işi düşünüyor ve hızlıca ayaklarımı yere basıyorum."

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