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Dilan ve Engin Polat'ın yakın koruması olarak görev yapan ve Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Can Polat'ın birinci derece yakınları Dilan ve Engin Polat’ın hastaneye gelmesini istemedikleri ve çifte kızgın oldukları ileri sürüldü.

MEMLEKETİ KOCAELİ’DE TOPRAĞA VERİLDİ

Can Polat’ın cenazesi memleketi Kocaeli’de toprağa verilirken, törende duygusal anlar yaşandı.

"BABAMI ÖLDÜRDÜLER"

Cami önünde feryatlar eden Can Polat'ın genç kızı "Babamı öldürdüler" diyerek fenalaştı. Yerlere düşen ve tabutu görünce kalkıp koşan kızı tabuta sarılarak "Babam nerede? Tatil mezar oldu benim babama" diyerek sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren genç kızı, yakınları teselli etti.

DİLAN POLAT YERE YIĞILIP AĞLADI

Cenazeye Dilan Polat da katıldı. 2. Sayfa'nın paylaştığı görüntülerde, Polat'ın cenaze töreninde yere oturup dakikalarca ağladığı görüldü. Dilan Polat'ı kardeşi Sıla Doğu ve yakınları teselli etti.

Can Polat'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da meydana gelen olay sonrası ortaya atılan iddialar ve yapılan açıklamalar dikkat çekti. Emrullah Erdinç Can Polat'ın birinci derece yakınlarının, Dilan ve Engin Polat çiftinin hastaneye gelmesini istemediklerini belirtti. Bu talebin, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'a doğrudan iletildiğini öne sürdü.

ARACIN İÇİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

İddialara göre Can Polat, 3 Haziran’da Polat ailesinin konakladığı otelin önünde aracının içinde bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Polat’ın, olay sonrası otele doğru yardım istemek için koştuğu ancak hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırıyla bağlantılı olduğu öne sürülen şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

YAKINLARI DİLAN POLAT ÇİFTİNİN HASTANEYE GELMESİNİ İSTEMEDİLER

Dört çocuk babası olan ve uzun yıllardır Polat ailesiyle çalışan Can Polat’ın ölümü hem ailesini hem de yakın çevresini derin bir yasa boğdu.

Can Polat’ın ailesi Dilan ve Engin Polat çiftinin hastanede bulunmasını istemediği, aile içinde gerginlik yaşandığı öne sürüldü. Ayrıca Engin Polat’ın daha önce aldığı tehditler nedeniyle tatile profesyonel bir koruma ekibiyle gitmemesine tepki gösterildiği iddialar arasında yer alıyor.

YAKINLARI CAN POLAT'IN ÖLÜMÜNDEN DİLAN POLAT’I SORUMLU TUTUYOR

Can Polat'ın sosyal medyada 'hedef' haline getirildiğini söyleyen birinci derecede yakınları, Dilan Polat’ı daha önce yaptığı paylaşımlar nedeniyle sorumlu tutukları da iddialar arasında. Aile yakınları yaşanan saldırıda Can Polat'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle Engin Polat'a da kızgın oldukları ortaya çıktı.