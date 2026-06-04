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Polat ailesinin yakını ve uzun yıllardır aile koruması olarak görev yapan Can Polat için Ataşehir'deki Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törene Engin Polat, Dilan Polat ve çok sayıda aile ferdi katıldı.

ACILI ANNENİN SÖZLERİ CENAZEYE DAMGA VURDU

Cenaze töreninde en yürek burkan anlardan biri Can Polat'ın annesinin tabut başındaki feryadı oldu. Gözyaşları içinde oğluna veda eden anne, yaşadığı acıyı sert sözlerle dile getirdi.

Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı anne, oğlunun ölümünden Dilan Polat’ı sorumlu tuttu.

“DİLAN'IN ALLAH BELASINI VERSİN”

“Onun yüzünden oldu her şey. Dilan'ın Allah belanı versin. Dilan çocuğumu götürdü. Mahsus götürdü.”

KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Can Polat'ın kızları başta olmak üzere birçok aile yakını törende gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı yakınlarının fenalaştığı ve sinir krizi geçirdiği görülürken, cenazeye katılanlar aileyi yalnız bırakmadı.

Babalarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan kızlarının uzun süre sakinleştirilemediği öğrenildi.