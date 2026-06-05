Suç örgütü Daltonlar adına paylaşıldığı öne sürülen açıklamada, son saldırıyla bağlantılarının olmadığı iddia edilirken, olayda yaşamını yitiren koruma için taziye mesajı yayımlandı.

"BİZ KADININ, ÇOCUĞUN YANINDA MERMİ ATMAYIZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Biz kadının, çocuğun yanında mermi atmayız. Hasımlarımıza bile yapacağımız eylemde bu kuralı çiğnemeyiz; bunu bize düşmanlık edenler de gayet iyi bilir. Biz bir olay yaparsak çıkar “yaptık” deriz; ne ölümüzü ne de öldürdüğümüzü bugüne kadar inkar etmedik, bundan sonra da etmeyiz. Şimdi Engin Polat çıksın, adam gibi doğruları anlatsın.

"OLAYLA ZERRE ALAKAMIZ YOKTUR"

Bizim bu son yaşanan olayla zerre alakamız yoktur. Bizim raconumuzda “el kaldırmak” vardır, bizim sokakta kalmış intikamımız, havada kalmış mermimiz olmaz. Bu tarz, kadınların ve çocukların olduğu yerlerde yapılan eylemleri de şiddetle kınıyoruz. Yaşanan olayda hayatını kaybeden gariban korumaya Allah'tan rahmet, kederli allesine bassagligi dileriz. Kamuoyuna saygılarımızla…