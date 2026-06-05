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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti kurulması konusunda gerekli adımları attıklarını, parti içerisinde işlevsiz kalma durumunda bu partiyi kuracaklarını söyledi. Alternatif olarak seçime girmeye hak kazanmış az seçmenli bir partinin isminin değiştirilmesinin de gündemde olduğunu belirtti.

Özel'in açıklamaları şöyle:

Ekrem Bey'le bu konuda sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yeni bir parti kurulacaksa onun adı 'İstiklal Partisi' olacak. Bu süreçte değişik önerilere açığız. Seçimlere katılma yeterliliği olan az seçmenli bir partinin de adını değiştirebiliriz.

Özel ayrıca 26 Temmuz'a kadar kurultay yapılmaması halinde CHP'nin seçimlere katılamama riski olduğunu belirtti.