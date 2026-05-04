Trendyol Süper Lig

Son haftalarda, şampiyonluk yarışında da düşme hattında da adil(!) yönetim ve rakipler arası psikolojik avantaj olmaması adına aynı saatte başladı Süper lig maçları.

Müsabakaya hızlı başlayan Galatasaray golünü de hızlı buldu. Yine çalışmayan bir VAR yine verilmeyen bir net penaltısı sonrası yediği golle skora beraberlik geldi. Samsunspor, aşırı sert müdahaleler ve hakemin vermediği faullerle ağırlığını ciddi olarak gösterdi. Kart görmeyi bırakın, faul vermede de zorlandı hakem. Yine de hakeme sığınmadan, ikinci yarıda Samsunspor rahat ve baskılı oyunuyla eze eze maçı almasını bildi. Şampiyon olmuş(!) rahatlığındaki Galatasaray sahada kesinlikle yoktu. Tribün farkıyla kendi sahasında, haftaya puan almak zorunda olan Antalyaspor maçına bıraktı şampiyonluk şarkılarını.

Fenerbahçe, derbi sonrası düşen enerji ile kendi evinde neredeyse boş tribünlere oynasa da zorlanmadan geçtiği bir Başakşehir maçı oldu. Takılacağını bekliyordu hemen herkes Fenerbahçe’nin. Takım olarak son dakikaya kadar zorlayacaklar. Ancak sonucun ezeli rakibine bağlı olması burukluğunu da gösterdiler.

Trabzonspor ise beklenen baskıyı ve istekli futbolu gösteremedi. Üst üste sarı kart yiyerek takımını eksik bırakan oyuncusu sonrası yüksek efor sarf etti. 60 dakikadan fazla bir süre eksik olan Trabzonspor yapması gerekeni başaramasa da son dakika golü ile Göztepe ile birlikte 1 puanı aldı. Şampiyonluk yarışında tüm fırsatları teperek matematiksel olarak artık ikincilik yarışında. Ki Şampiyonlar ligi biletini de rakibine altın tepside sunmayı ihmal etmiyor Trabzonspor.

Düşme potasında ise gerçek bir savaş var. Karagümrük düşmeyi garantiledi derken, Gençlerbirliği galibiyetiyle rakibini düşme hattına çekti. Son 2 haftada matematiksel olarak potansiyel var, son saniye kurtuluşu görebiliriz.

Eyüpspor, Kayserispor gollü beraberliği de sıralamayı değiştirdi. Rakiplerini umutlandırdı.

Antalyaspor 0 – 0 Alanyaspor eşitliğindeyse artık Antalyaspor için tehlike çanları çalıyor. Tam sınırda olarak, kalan 2 maçta alacağı her 1 puan çok kıymetli.

Son hafta son dakikaya kadar ligde kalma mücadelesi yüksek doz olacak. Averaj farkının önemli olmadığı senaryolar var artık. Yüksek mücadele, farklı galibiyeti değil 1 gol skorunu korumayı şart kılıyor düşme potası için.

Formula 1 Miami GP

Şiddetli fırtına ve hava durumu, sprint turunda da aynı periyotta yapılan F2 yarışında da görüldü. ABD özellikle büyük organizasyonlarda hava muhalefeti nedeniyle risk almıyor erteliyor. Hatta bir yasası da mevcut. Fia’nın yoğun baskı ve profesyonel çalışması sonrası saat değişikliğiyle F1 yarışı yapılabildi. Ama ne yarış..

F1 tutkunlarının benimseyemediği ve asla benimsemeyeceği platformlardaki farkların büyük önemi olmasına rağmen, pilotajın kıymetini gösteren bir yarıştı. Devlerin birbirini avladığı, takımların yüksek efor ve strateji savaşına sahne oldu. Yarış içindeki sık mekanik arızalar, hava durumu, lastik stratejisi ile sürekli ataklarla değişen liderlik… Isack Hadjar kazası ile yarış dışı kalması gibi pistlerde görmek istemediğimiz anlar yaşasak da harika bir F1 GP izledik.

Max Verstappen 1. Çizgide başladı, lider de oldu ancak attığı 360 derecelik spin ile ciddi zaman kaybına rağmen son ana kadar mücadelesi muhteşemdi. Son hamlesinde Charles Lecrec geçerek 5. Sırada bitirse de günün pilotu oldu resmen. Muhteşem bir geri dönüş ve ben buradayım diye haykırdı adeta.

F2 Miami sprint yarışında son viraja 3 pilot yan yana girmesine nispet eder gibi F1 finali de muazzam bir son viraj savaşı oldu. Yarış, Lando Norris ve Oscar Piastri’ye de geldi ancak Mercedes, platform olarak güncellemeleri ve harika çocuk Kimi Antonelli’nin farkını gösterdi. Ferrari’nin ise pilotlarından olumlu dönüş alan güncellemelerine rağmen 6. ve 7. pol pozisyonu sonrası tekrar ciddi bir mühendislik çalışmasına gireceği aşikar.

Sezon uzun. Miami GP öncesi kural değişikliği, kimi takıma fren kimine turbo etkisi yapsa da F1 heyecanı ve adrenalinini yüksek doz aldığımız bu GP ile daha üst düzey mücadeleler izleyeceğimiz belli oluyor.

YEDİNCİ KEZ CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Vakıfbank takımımızı kutlarım.