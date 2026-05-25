Yapılan işin adı CHP’ye AKP operasyonudur. Çünkü CHP’nin 2023 kurultayını iptal eden, Yüksek Seçim Kurulu değil, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’dir. Kararın icrası için de Ankara Valisi’nin Emniyet’e talimat vermesi gerekmiştir. Bu talimat sonucu, Ankara polisi, CHP Genel Merkezi’nin kapısına dayanmıştır.

Yani tamamen Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkisinde olan bir konuda, siyasi iktidar, en büyük siyasi rakibini, polis marifetiyle güçsüz bırakmaya çalışmaktadır. Nitekim CHP yetkilileri İçişleri Bakanı ile görüşmek durumunda kalmıştır. Çünkü CHP’nin kapısına polis göndermek İçişleri Bakanlığı’nın icraatıdır.

***

Oysa Hatay-Dörtyol’dan Lazım Yalçın’ın belirttiği gibi “Seçimlerin yürütülmesi, denetlenmesi, itirazların kesin karara bağlanması ve sonuçlarının ilan edilme yetkisi Anayasamızın 79. maddesi kapsamında Yüksek Seçim Kurumuna verilmiştir.

Benzer şekilde yine 2820 sayılı Siyasi Partiler kanununun 21. Maddesi kapsamında, siyasi partilerin genel merkez, il ve ilçe organları seçimleri ile il kongresi ve büyük kongre delegelerinin seçimleri, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre yürütme, denetleme, itirazlarının kesin karara bağlanması ve sonuçlarının ilan edilmesi de YSK'nın yetkisine verilmiştir.

Adlî yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin 26/9/2004 tarih ve 5235 sayılı kanun ile görev ve yetkileri belirlenmiş olup, adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemeleri ancak seçimlerle ilgili olmayan konularda hukuk ve ceza yargılamaları yaparlar ve yetkileri sınırlıdır.

Mutlak butlan kararına bu bilgiler ışığında bakıldığında Ankara 36. Bölge Mahkemesi’nin CHP'nin 38. Kurultayı hakkında vermiş olduğu mutlak butlan kararı görevsizlik yönünden mutlak butlandır.”

***

Hukuki durum bu ama fiili duruma karşı ne yapılabilir?

İktidar, CHP’yi karıştırmaya hatta parçalamaya kararlıdır. Buna karşı halkın gücüne dayanmaktan başka çare yoktur.

CHP ile ilgili olayların nasıl gelişeceğini ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in DW’ye yaptığı açıklamada duyurmuştur:

DW Türkçe: Hep şöyle yorumlar yapıldı; mutlak butlan kararı gelirse ardından baskın seçim gelir. Sizce gelir mi baskın seçim ve ne olur?

Özel: Yapsınlar baskın seçimi, bekliyoruz, yapsınlar bekliyoruz.

DW Türkçe: Peki o arada CHP kendini toparlayabilir mi?

Özel: Toparlanırız. Bir şey söyleyeyim mi? Yapsınlar baskın seçimi, bekliyoruz. En kısa sürede yapsınlar Cumhurbaşkanlığı seçimini. Getirsinler sandığı biz bu ülkede iktidarı değiştiririz. Bizim adayımız Cumhurbaşkanı seçilir. Getirsinler baskın seçimi yapsınlar, adayımızı gösterir, biz bu seçimi kazanırız.

DW Türkçe: Peki Kılıçdaroğlu kayyum olarak gelince aday nasıl gösterilecek?

Özel: Partinin adayı belli... İmamoğlu'nu aday gösterebileceğimiz güne kadar adayımız odur. Yoksa bu parti seçimi kazanacak adayı gösterir. O kadar net. Onun dışında Cumhurbaşkanı adayı olmak için ayrıca yüz bin imza seçeneği de var. Biz 15,5 milyon imzayla İmamoğlu'nu aday göstermişiz. 25,5 milyon imzayla arkasında durmuşuz. Yüz bin imzanın iki yüz elli katını toplamışız. Bir aday gösterir, bu seçimi kazanırız.

DW Türkçe: Bazı iddialar söz konusu, yedek ya da yeni parti ile ilgili para ayrıldığı vb gibi. Böyle çalışmalar var mı?

Özel: Parasını ayırma ve bunların hepsi fasarya ama şöyle bir şey var; yedekte bir parti olduğu doğru ama yani bunu butlan kararından önce de söylüyordum belki inanmıyorlardı, şimdi karardan sonra da söylüyorum. Yani butlan kararına karşı bir tedbir değildir bu yaptığımız iş. Bu iş parti kapatma ya da partinin seçimlere sokulmamasına ya da partinin seçimlere doğru listelerle seçimlere sokulmaması yönünde bir hamle yapılırsa ona karşı yapılmış bir hazırlık.”

***

İktidarın, her türlü hukuk dışı yola başvurarak, CHP’yi seçimlere sokmamak üzere bir operasyon planladığı anlaşılıyor. Bunun için polisi biber gazlarıyla, plastik mermilerle, demir kesme makaslarıyla CHP Genel Merkezi’nin bütün kapılarına sürdüler...

AKP, kendisini hukuk dışına düşürecek eylemler yaptığı için sürecin sonunda kendisini tasfiye etmiş olacak...