Süper Ligin tamamlanmasıyla artık daha çok spor ve tutku konuşabileceğiz. Sadece bu hafta Nürburgring 24 Saat Yarışı ve MotoGP’de de gördük ki odak spor olunca mücadele çok daha heyecanlı ve çekici oluyor.

ADAC RAVENOL 24h Nürburgring

Efsanevi Nürburgring 24 Saat Yarışı, 2025 DTM şampiyonumuz Ayhancan Güven; Manthey takımı adına 911 numaralı Porsche GT3 R ile piste çıkarken, Max Verstappen ise kendi adını taşıyan takımın #3 numaralı Mercedes-AMG GT3 aracının direksiyonundaydı. Yeşil Cehennem (Nordschleife) lakabının hakkını sonuna kadar veren, tam bir hayatta kalma mücadelesi izledik.

İşin en heyecanlı kısmı da Verstappen'in o çılgın çift stint'i (aralıksız uzun sürüşü) sırasında Ayhancan'ı pist üzerinde geçerek liderliğe yükselmesiydi. Formula 1'in dört kez dünya şampiyonu ile DTM şampiyonumuzun, Nordschleife gibi hata affetmeyen bir pistte teker tekere kapışması muazzam bir seyir zevkiydi.

ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, dünyanın en zorlu pistlerinden biri olan 25.3 kilometrelik Nordschleife ve Grand Prix pist birleşiminde yapılıyor. İşin teknik ve zorlayıcı kısmı ise 150'den fazla araç (farklı güç ve hız sınıflarında) aynı anda piste çıkıyor. GT3 spesifikasyonlarına sahip en üst sınıf olan SP9 araçları (Ayhancan ve Verstappen'in araçları gibi), kendilerinden çok daha yavaş amatör araçların arasından makas atarak, Eifel bölgesinin o meşhur değişken havasında ve zifiri karanlıkta 24 saat boyunca tempoyu korumak zorundalar. Bu yıl rekor bir katılımla 352.000 seyirci oradaydı.

Sıralama turları tam bir sinir harbiydi. Ayhancan Güven, ikinci eleme seansında (Top Q2) son saniyede müthiş bir tur atarak takımını en iyilerin kapıştığı Q3'e taşıdı. Fakat asıl sürprizi, pole pozisyonunu (ilk sırayı) kapan #84 kapı numaralı Red Bull Team ABT (Lamborghini Huracan GT3 EVO2) yaptı.

Yarış tam bir Mercedes dominasyonuyla geçti ama sonu tarihi bir trajediyle bitti. Max Verstappen, kendi adını taşıyan #3 kapı numaralı Mercedes-AMG Team Verstappen Racing aracıyla (Lucas Auer, Jules Gounon ve Daniel Juncadella ile birlikte) yarışın çok büyük bir bölümünü açık ara lider götürdü. Herkes Verstappen'in "Yeşil Cehennem"i de fethedeceğini düşünürken, bitime sadece 2.5 - 3 saat kala (21. saat civarı) araçta şaft koptu (driveshaft failure). Garaja dönseler de hasar onarılamayacak kadar büyüktü, şampiyonluk hayalleri suya düştü ve genel klasmanda 38. olabildiler.

Yarışın kazananı ise, Verstappen'in arızası sonrası liderliği devralan kardeş takım #80 Winward Racing / Mercedes-AMG Team RAVENOL (Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller, Maxime Martin) oldu. İkinci sırayı ise “pole”den başlayan #84 Lamborghini aldı.

Gelelim asıl can sıkan detaya... Ayhancan Güven ve #911 "Grello"nun Şanssızlığı. Ayhancan, dayanıklılık yarışlarının efsane takımlarından Manthey Racing ile, o meşhur sarı-yeşil renkli #911 kapı numaralı "Grello" Porsche 911 GT3 R'nin koltuğundaydı (Takım arkadaşları Kévin Estre ve Thomas Preining). Son iki seneyi bu yarışta 2. bitirmişlerdi ve bu sene tek hedef galibiyetti. Yarışa çok iyi başladılar, ilk saatlerde lider gruptan hiç kopmadan harika bir tempo yakaladılar. Fakat yarışın henüz 4. saati dolarken, direksiyonda Kévin Estre o zorlu Brünnchen virajında araç pistteki yağ birikintisine denk geldi. Grello bir anda kontrolden çıkıp bariyerlere çok sert çarptı. Estre yara almadan kurtuldu ama motorda ve kayışlarda oluşan onarılamaz hasar yüzünden takım yarışı erkenden bırakmak (DNF) zorunda kaldı.

Ayhancan yarıştan sonra yaptığı açıklamada hislerini şöyle özetledi: "Son iki yıl ikinci olduktan sonra finişi bile göremediğimiz için büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kazanacak gücümüz vardı ama pistte yağ varken bir pilotun yapabileceği pratikte hiçbir şey yoktur."

Motor sporları tarihinin en acımasız yüzünü gördüğümüz bu yarışta, Verstappen'in galibiyete bu kadar yaklaşmışken bitime 3 saat kala mekanik arıza yaşaması mı, yoksa Ayhancan'ın takımının daha yarışın başında başkasının döktüğü yağ yüzünden duvara patlaması mı daha büyük bir talihsizlik…

Katalonya MotoGP

Katalonya’da pist resmen alev aldı. Yarış değil adeta savaş alanına döndü. Kazalar ve iki kırmızı bayrak… MotoGP tarihinin en kaotik Grand Prix’ilerinden birini geride bıraktık.

Yarış daha başlamadan ısınma ve sıralama turlarındaki kazalardan da dolayı gerilim tavan yapmıştı. Pramac Yamaha ile MotoGP’ye alışma sürecinde olan Toprak Razgatlıoğlu ısınma turlarında, 1:39.531'le en iyi turunu yakaladığı zamanlama olsa da, zaman turları için zorladığı esnada kötü bir kaza yaptı ve ön teker yüzünden düştü. Bu kaza onun seansı erken kapatmasına neden oldu ve teknik olarak motorun limitlerini ararken zaman turunu geliştiremediği için 22. sıraya (en arka çizgiye) kadar geriledi. MotoGP’de gridin en arkasında kalmak, ön taraftaki kirli hava, ilk viraj kaosları ve lastik koruma stratejileri açısından tam bir kabustur.

Şampiyonluk adaylarından Jorge Martin, Trackhouse Aprilia pilotu Raul Fernandez'in temasıyla daha yarışın başında kendini yerde buldu. Martin çok öfkeliydi çünkü bu kaza şampiyona için ona devasa bir darbe vurdu. Asıl büyük olaylar üst üste gelen kazalarla başladı. İki kez kırmızı bayrak sallandı;

Kırmızı Bayrak (Acosta & Alex Marquez): 12. turda Pedro Acosta viraj çıkışında mekanik bir arıza yaşadı ve motoru aniden güç kesti. Arkasından tam gaz gelen Alex Marquez'in kaçacak hiçbir yeri yoktu. Acosta'ya arkadan çok sert çarptı. Yarış hemen durduruldu, Alex Marquez kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kırmızı Bayrak (İlk Viraj Kaosu): Yeniden start verilir verilmez ilk virajda Johann Zarco, Luca Marini'ye çarptı.

Üçüncü startla birlikte sadece 12 turluk bir sprint mücadelesine dönen yarışı harika bir performansla Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) kazandı. Yarış bittiğinde pist üstündeki sıralama Di Giannantonio, Joan Mir (Honda) ve Fermin Aldeguer şeklindeydi.

Fakat yarış biter bitmez hakem komitesinden "Düşük lastik basıncı" incelemesi geldi ve ortalık karıştı. Kurallara göre belirlenen limitin altında kalan pilotlara 16 saniye ceza verildi. Pist ikincisi Joan Mir, Alex Rins, Jack Miller, Raul Fernandez ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu bu 16 saniyelik cezayı yiyen isimler oldu.

Francesco “Pecco” Bagnaia da inceleme altındaydı ancak lastik basıncının düşmesine janttaki (wheel rim) bir sızıntının neden olduğu teknik olarak kanıtlanınca ceza almadı. Cezalar uygulandıktan sonra resmi podyum ve ilk 5 şu şekilde tescillendi:

Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Ducati) Fermin Aldeguer (Gresini Racing) Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) — Bu sezonki ilk GP podyumunu ceza piyangosuyla kapmış oldu. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) — Yarışı pistte 5. bitirmişti, Mir'in cezasıyla 4. sıraya yükseldi ve şampiyona liderliğini 11 puan daha perçinledi. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha)

Toprak, Yamaha M1 ile MotoGP gridindeki bu erken döneminde her anı kaza ve kırmızı bayrak olan böylesine ekstrem bir yarışı tamamlayıp tonla veri toplamak adaptasyon süreci adına çok ciddi bir teknik kazanım oldu. Pramac Yamaha takımı bu sene şasi ve elektronik güncellemeleri üzerinde çalışıyor. Toprak'ın frenaj gücü dünya standartlarında olsa da, MotoGP motorunun viraj ortasındaki yüksek hız çizgisine (Corner speed) tamamen adapte olması ve arka lastiği kaydırmadan hızlanmayı (Traction) optimize etmesi zaman alıyor. Sıralamalardaki o kaza olmasaydı ve orta sıralardan başlayabilseydi, bugün rahatlıkla ilk 10 içerisine girebilecek bir yarış temposuna sahipti. Adım adım gridi öğreniyor ve motoru geliştiriyor.

Katalonya GP Sonrası Dünya Şampiyonası Liderlik Tablosu

Marco Bezzecchi (Aprilia) – 140 Puan Jorge Martin (Aprilia) – 127 Puan Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) – 116 Puan Pedro Acosta (KTM) – 92 Puan Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) – 76 Puan Toprak Razgatlıoğlu (Pramac Yamaha) – 5 Puan

Trendyol Süper Lig

Eyyam bitmedi ama lig bitti çok şükür. Artık futbol severler olarak tüm odağımız 2026 dünya kupası olabilir.

Hakemlerimiz son gün, son maça kadar gördüklerini çalmamaya ahdettiler. İlk dörtde de son dörtde de… Tüm maçlarda da elzem hatalar, gördükleri ve VAR’a rağmen çalınmayan pozisyonlar inanılmazlardı yine. İl takımlarının düşmesi şahsen üzüyor beni. Çünkü mutlaka bir tribün oluyor il takımları maçlarında. Karagümrük ve Kayserispor düşmeyi garantilemişken Antalyaspor da son olarak katıldı aralarına.

kez üst üste şampiyonluk artık Galatasaray’a çok şey öğretmiş. Kutlamanın hakkını tam anlamıyla verdi. Drone gösterisi ve senfoni orkestrası tek kelime ile harikaydı. İyi bir kutlama nasıl yapılır ders verdiler. Tekrar tebrik ediyorum şampiyonu. Şampiyonlar liginde TEKRAR başarılar dilerim.

Tüm takımlarımız, gelecek seneyi savaş(!) değil, mücadele ve yarış olarak değerlendireceği ve ona göre yapılanacağı bir transfer dönemi diliyorum. Tüm takımlarımızın kadro ve yönetim olarak yeniden yapılanması gerektiğini düşünüyorum. Seneye en az %95 futbol konuşacağımız maçlar izleriz umarım.

Son olarak bir kare daha paylaşmak istiyorum. Rusya F4 yarışındaki iletişimsizlik sebepli ve SC pilotunun anlamsız şekilde piste girişte donup kalmasıyla yapılan büyük kaza:

Motor sporlarında bol kazalı, adrenalin ve korkunun tavan yaptığı bir hafta oldu. Cana gelmeyen zararlara şükrederken, kazaları yüksek hızlarda saliselik reflekslerle önleyen pilotlar sayesinde aldığımız keyif katlanıyor ve neden motor sporu tutkunu olduğumuzu tekrar hatırlıyoruz. (Benim başlangıcım Michael Schumacher’den ziyade V8 motorlu F1 dönemlerinde Perez – Lecrec savaşında Hamilton bir anda atağıyla gelişen o efsane olan sekanstı)