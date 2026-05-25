İç dengelerimiz konuşulurken her daim Amerika, İsrail veya daha da alışıla gelmiş İngiltere’nin müdahaleleri hep konuşuluyor.

Ancak bir şeklide görünmez olmayı sağlayan Almanlar hiç gündeme gelmiyor.

Gelmemelerinin en önemli sebebi ise CİA, MOSSAD veya MI6’dan farklı olarak kendilerini Avrupa Briliği’nin arkasına kamufle etmiş olmalarından kaynaklanıyor.

Avrupa Birliği kendini her ne kadar Avrupa’nın temsilcisi olarak göstersede esasında finansının %25’i Almanya tarafından sağlandığından, özünde Alman emperyalizmine hizmet etmektedir.

Bünyesinde bulunan 27 üye ülkenin dışında Orta Doğu’ya, Orta Asya, Hindistan gibi onun Güney Asya olarak konumladırdığı veya Türkiye gibi “köprü ülke” olarak tanımladığı bölgelere ekonomik varlıktan öte, siyasi olarak da varlık gösterip, iç dengelerde oyun kurucu olmaya çalışıyor.

Bunu bünyesinde kurduğu ve finanse ettiği 20,000’in üstünde STK’ları her ülkeye “insani yardım” kuruluşları adı altında görevlendirdiği, finanse ettiği medya kuruluşlarından, fon sağladığı yerel kurumlarla yaptığı iş birliği üzerinden veya çalışmaya son derece zayıf ama kullanışlı siyasetçiler üzerinden gerçekleştiriyor.

Amerika nasıl NATO üzerinden bulunduğu ülkelerde belli güç elde etmeye çalışırken, Almanlar da Avrupa Birliği üzerinden bu gücü kendilerine sağlamaya çalışıyor.

Ekonomik kalkınma adı altında sivil kuruluşlar ve siyasi yöneticilerle sayısız iş birliği oluşturarak, finanse ederek sessizce ülke politikalarına yön vermeye çalışıyor, algıyı yönetiyor ve fonladığı medya kuruluşlarıyla ajandasının dışına çıkan her sesi bastırıyor.

Toplum mühendisliğini kurmuş olduğu yabancı STK’lar üzerinden yürütmeye çalışıyor.

Özellikle 2010 yılında Arap Baharının başlamasıyla Amerika ve israil Orta Doğu’yu dizayn etmeye çalışırken, Avrupa Birliği de kendi üyelerini ve Türkiye’yi dizayn etmeye kalkıştı.

Suriye savaşına taraf olmamız, esas amaçları çok farklı olan çok sayıda Almanya bağlantılı yabancı STK’ların ve kuruluşların Türkiye’ye gelip faaliyet göstermesinin önünü açtı.

Gözlerden uzak bir şekilde özellikle de yerel yönetimlerle insani projeler altında iş birliği yaparak, normalde ulaşamayacakları yerlere, temas kuramayacakları insanlara bir araya gelebildiler.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaklaşık 1.500 dernek kapatılırken, bunların arasında çok sayıda Almanların da yönettiği veya Türkiye’ye getirdiği yabancı dernekler vardı.

İşte bu dernekler üzerinden bir çok Avrupa ülkesinde, Avrupa Birliği ülkelerin seçimlerinde taraf olmayı, desteklediği adayların daha ön plana çıkmasını, kazanmasını sağlamaya çalıştı.

Bu çalışmaların en iyi örnekleri 2015 yılında Yunanistan’daki seçimlerde, ardından Macaristan, Polonya, Romanya, Bulgaristan ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmaması için BREXİT seçimlerde görebiliriz.

Türkiye nezdinde baktığımızda, Avrupa Birliği’nin Türkiye’de şu an 900’ün üstünde yürürlükte olan projesi bulunmaktadır.

Bu projelerin bir çoğu yerel yönetimlere yapılan işbirlikleridir ve ağırlıklı olarak İstanbul’da bulunuyor.

Oldukça farklı alanlarda projeler var örneğin hukukun üstünlüğü, yeşil dönüşüm, altyapı, dijitalleşme, eğitim, sınır işbirliği ve ekonomik rekabet gücünü kapsıyor.

İşte bu yüzden eğer siyasete gerçek anlamda temizlik yapılması veya daha da önemlisi yabancı ülkelerin, ülkemizdeki siyasete müdahale edebilmesi engellenmek isteniyorsa o zaman ilk olarak Avrupa Birliği’nin her ilde yerel yönetimlerle başta olmak üzere yürüttüğü projeleri çok yakın takibe alınarak incelenmesi ve ek olarak da tüm yabancı STK’lara sıkı denetim ile birlikte kısıtlayıcı kanunlar yürürlüğe konulması şarttır.