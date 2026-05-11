Haftanın panoramasında üzüntü, sevinç ve gurur duyguları belirgindi:

Ziraat Türkiye Kupası

Favori gösterilen ve sezon hedefi olarak mutlak Ziraat Türkiye kupası diyen Beşiktaş yarı finalde Konyaspor’a karşı hiç beklenmeyen bir oyun izletti. Sergen Yalçın hocadan her an oyuna dokunacak çevirecek diye beklerken, İlhan Palut hoca dersine çok iyi çalışmış olarak hatasıza yakın bir performans gösterdi. Takımına çok hakim ve oturmuş oyunu ile gerek defans gerek ofansta göz dolduran bir futbol ile finale çıkmaya hak kazandı. Tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. İlhan hoca, sezon boyunca 4 büyükleri sahada mağlup etmeyi bildi. Emeklerinin karşılığını görmeyi hak ediyor.

Trendyol Süper Lig

Son derece silik bir futbol ile sahaya gelemeyen Galatasaray, 88. Dakikada yıldızlarının farkıyla maçı farklı skorla almayı bildi. Hakemin pozisyon bilgisizliğinden sürekli toplu alanda kaldığı ve oyunu kestiği, eşine rastlanmayacak şekilde maç oynanırken saha içine sağlık ekiplerinin izinsiz girdiği, garip anları olan bir maçtı! Önümüzdeki dönemler için hakemlerimizin çok ciddi eğitim ve sınavlardan geçmesi gerekiyor. Sezon içinde VAR kontrolü gibi avantajlarına rağmen hakemlerimiz çok elzem hatalar yaptılar. Umarım önümüzdeki sezonlarda daha profesyonel ve dikkatli hakemlerle daha iyi maçlar izleriz.

Galatasaray oyuncusu olarak efsane milenyum kadrosu ve başarısında yer alan Okan Buruk, teknik direktör olarak da 4 sene üst üste şampiyon olarak dünyada hiçbir profesyonelde olmayan bir başarı kazanmış oldu. Farklı bir evreye, bambaşka bir psikolojik baskı ile dominasyona geçse de çok fazla eksiği var. Hemen maç bitiminde, bir sonraki sezon şampiyonluğu hedefini açıklayarak kırılması çok güç bir rekora imza atmak istiyor. Ancak sahadaki oyuna ve oyuncu grubu kontrolüne bakılırsa bu hedef için ciddi bir yapılanma şart. Başarıya doymuşluk olsa gerek, umursamaz ve laubali tavırlar yerleşmiş durumda Galatasaray’ın profesyonel futbolcularının çoğunda. Şampiyon kadroyu koruyayım kararı verirse, lige odaklanamadan havlu atacağını düşünüyorum.

Fenerbahçeli taraflar için 88. Dakikaya kadar “galiba son haftaya kalıyor ve şampiyon biz oluyoruz” diye ciddi ümitlenen bir senaryo olsa da Trendyol Süper Lig ilk 4 takım sıralaması artık netleşti. Birçok camia yarışı son düzlükte kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, şampiyonluk sevincine boğuldu Galatasaray.

haftada ise Göztepe ve Başakşehir tüm gücüyle 5.lik için mücadele edecek. Çünkü Trabzonspor Ziraat Türkiye kupasını alma senaryosunda süper ligi 5. Bitiren takım Avrupa biletini almış olacak. Düşme potasında ise heyecanlı 4 maç bizi bekliyor son haftada. Karagümrük ve Kayserispor düşmeyi garantilerken Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalyaspor puan veya puanlar almak için tüm eforunu sarf etmek zorunda ligde kalabilmek adına.

İtalya Formula 4

Formula 4’de mücadele eden genç temsilcimiz Alp Aksoy büyük gurur yaşattı. Misano’daki hafta sonunun son yarışında da birinciliği elden bırakmadı. Özellikle ıslak zeminde gösterdiği araç hâkimiyeti, zaferin en büyük anahtarlarından biri oldu.

Genç temsilcimiz böylece hafta sonuna kusursuza yakın bir performans sergileyerek pole pozisyonundan başladığı yarışı zaferle tamamladı. 2 galibiyet, 1 podyum sığdırarak güçlü bir performans ortaya koydu ve Misano’da unutulmaz bir performansa imza attı.

F4 İtalya’da ilk hafta sonunda podyumda İstiklâl marşımızı okuttu. Disiplinli, özverili, çalışkan kardeşimizi yürekten tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Peşinden gelecek genç kardeşlerimize çok iyi örnek oluyor Alp. Nice zaferlere!

Fransa MotoGP

Toprak Razgatlıoğlu ve Yamaha draması Fransa GP (Le Mans)’de devam etse de 13. olarak puan aldı. Emin adımlarla üst düzey pilot olduğunu göstermeye çalışıyor Toprak ve başaracak. Ama Yamaha ile değil diye düşünüyorum.

Toprak için talihsiz bir hafta sonuydu. Yarış içinde motor arızası yaşaması ve yedek motora geçmek zorunda kalması tüm ritmini bozdu. V4 motor ve frenleme sorunu. Yamaha’nın 2026’da tamamen geçtiği yeni V4 motor bloğu, Toprak’ın o meşhur "geç ve sert frenleme" stiline (Sultan of braking ben topraklama diyorum) henüz tam uyum sağlamış değil. Şasi geometrisi, motor freni (engine braking) esnasında arka tekeri Toprak'ın istediği kadar stabil tutamıyor. Pramac Yamaha projesinin daha çok yolu var.

Zirvedeki Devler Savaşında ise;

Yarışın galibi Jorge Martin (Aprilia) oldu ama arkasındaki kapışma teknik bir satranç gibiydi. Martin yarışı başından sonuna domine etti. Aprilia’nın RS-GP26’sı şu an düzlük hızı ve viraj çıkış çekişinde (traction) mükemmel bir denge yakalamış durumda.

Marco Bezzecchi (Aprilia) Martin’in en yakın takipçisiydi. Aprilia bu sene "Noale’nin füzeleri" lakabını sonuna kadar hak ediyor. Bezzecchi şampiyona liderliğini koruyor (128 puan).

Ai Ogura (Aprilia) Trackhouse Aprilia ile podyuma çıkarak günün sürprizini yaptı. Aprilia’nın müşteri takımlarında da ne kadar rekabetçi olduğunu gösterdi.

Fabio Di Giannantonio (Ducati) VR46 Ducati ile en iyi Ducati sürücüsüydü. Ducati GP26'lar bu hafta sonu Aprilia'ların hızına yanıt vermekte zorlandı.

Pedro Acosta (KTM) yine o agresif stiliyle oradaydı. KTM’in kalkış cihazı (holeshot device) hala en iyisi ama yarışın ortalarında lastik koruma konusunda Aprilia’ların gerisinde kaldılar.

Francesco Bagnaia ve Alex Marquez ikilisi için de kabus gibi bir yarış oldu. Bitiş çizgisini göremediler (DNF). Marquez zaten sakatlıklarla boğuşuyordu, bu sonuç şampiyonluk yolunda ona ağır darbe vurdu.

Artık MotoGP tamamen aerodinamik kanatçıklar ve yükseklik ayarlama sistemleri üzerine kurulu. Yamaha bu alanda Aprilia ve Ducati’nin birkaç adım gerisinde kalmış görünüyor. Toprak'ın en büyük mücadelesi aslında motorun bu eksiklerini kapatmaya çalışmak. Aprilia şu an "bizim ligimiz farklı" diyor. Toprak ise elindeki kısıtlı imkânla mucize yaratmaya çalışıyor. Bir sonraki durak Katalonya, orada düzlükler uzun, Yamaha’nın yeni güncellemeleri şart.