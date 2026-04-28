Yine bir derbi yine hakem faciası. Futbolda bu denli yanlı(!) tutum gösterdikçe bir şey kazanılmadığını ne zaman anlayacaklar çok merak ediyorum. Fenerbahçe için de Galatasaray için de ne VAR ne AVAR çalışmadığı, kurallardan ve futboldan bağımsız, anlamsız kararlar verildi defalarca yine…

İlk 20 dakika Fenerbahçe’nin baskılı ve istekli oyununa cevap vermede zorlansa da Galatasaray, Osimhen farkıyla her an maç içinde kalarak cevap verebildi. Talisca’nın kaçırdığı penaltı sonrası Galatasaray’ın kazanamadığı net 2 penaltı olsa da Osimhen ve Sane, üst seviye oyunculuklarını gösterip 3-0’lık net galibiyet skorunu almayı bildi.

Isınmada taraftar çağrısına kulak vermeyen Ederson, maç boyunca sınırları zorlayan itirazlar ve tutumlarda bulundu. Nitekim penaltı pozisyonundaki tavrı ve davranışları, en üst düzeyden ceza almaya özellikle çalıştığı izlenimi verdi. Profesyonel liglerde, fiziki darbelere varan tepkileri geçmişte yer yer gördük. Ancak bu pozisyonda Ederson resmen Fenerbahçe’ye zarar vermek için çaba sarf etti. Şiddetle kınıyorum. Fenerbahçe’nin her olumsuzlukta oyuncusunun arkasında dururken, oyuncunun kulübüne ve takım arkadaşlarına karşı yaptıklarını kabul etmek mümkün değil.

İsmail Kartal döneminde yapılan aynı hataya düştü Fenerbahçe. Kadro planlamasında çok büyük sorunlar olduğu, ara transfer dönemi tamamlanınca belirginleşmişti. Adeta forvetsiz kalan Fenerbahçe, elindeki skorer santraforları 6 numaralar için bırakmıştı anlayamadığımız şekilde. Maalesef bedelini yine yarış sonuna birkaç adım kala ödemek zorunda kaldı.

Alanyaspor - Samsunspor karşılaşmasında ise sıkça VAR müdahalesi izledik. Ama özellikle dakika 68 dikkatimi çekti. Samsunspor’un 9 numaralı oyuncusunun sert darbesine eli cebinde koşan hakem yanına geldiğinde neden vazgeçti kart göstermekten? Üstelik sonraki Galatasaray maçı için cezalı duruma düşecekti oyuncu. Gözümüze soka soka bu kadar bariz müdahalelerden çekinmiyorlar.

Zorlu Konyaspor deplasmanını geçemeyen bir diğer takım Trabzonspor oldu ki hakem tartışılmayacak bir maç olamadı yine… 26. dakika Trabzonspor hücumunda, gözünün önünde net bir faül çalmayan hakem. Hemen peşine 28. dakikada ceza sahasında sert müdahaleyi görmezden gelse de 40. Dakikada 2-0 geriye düşen Trabzonspor oldu. Şampiyonluk yarışının ortağı derken, ikincilik fırsatlarını da her seferinde tepiyor Trabzonspor.

Düşme hattında ise kesinleşen tek takımın olması, son haftaya kadar ciddi mücadeleler olacağının net göstergesi. Camialara ve taraftar gruplarına büyük sabırlar diliyorum. Hakem kararları, bizlere hatadan çok ligin dizayn edildiği algısını veriyor. Her hafta, her maç! Futbol değil, yarış değil, mücadele değil, birilerinin belirlemeye çalıştığı skorları yaptırmaya çalışan hakem yönetimleri izliyoruz. BIKTIK!

Saha içine bakarsak da “maraton sonunu” hatasız koşan takım yıllardır değişmiyor. Tüm takımlarımız özeleştirisini çok sert olarak yapmak zorunda ki aksiyon alabilsin, bir şeyler değişsin saha içinde.

Neyse ki Salı ve Çarşamba günlerinin ayrıcalığı, şampiyonlar ligi maçları var. Dizayn liginden sonra futbola doyabileceğimiz, gerçek futbol ruhunun konuştuğu maçlar izleyeceğiz.