Bol yağışlarla barajlarımızın dolduğu 2026 baharının bu günlerinde bir müjdeli haber daha aldık. Formula 1 Türkiye GP, 2027-2031 takviminde yerini aldı. 5 yıllık takvimi içeren bu anlaşma, bizler gibi dünya genelinde formula tutkunlarına da büyük mutluluk yaşattı.

Lewis Hamilton’ın son şampiyonluğunu yaşadığı Türkiye GP, F1 takipçileri için bambaşka anlam taşıyor.

8. Virajımız, tüm pistlerin içindeki en zorlusu. Dönüş 5 saniye kadar sürüyor ki pilotların maruz kaldığı yüksek G kuvveti, bizi meydan okuması en yüksek piste ev sahibi yaptırıyor.

Ayrıca diğer pistlere nazaran saat yönü aksine olan İstanbul Park birçok pilotun da gözdesi.

F1, F2 ve F3 yarış takvimlerinde yeniden Türkiye’yi görmenin keyfini anlatmakta zorlanıyorum.

Darısı MotoGP ve Superbike başına.

Ülkemiz, hak ettiği gibi dünyanın en üst düzey sporlarında olması büyük mutluluk veriyor. Temsil edildiği günleri de en kısa zamanda görmek dileğiyle.

İSPANYA (JEREZ) MotoGP

Tam bir kaos festivaliydi. Toprak Razgatlıoğlu tarafında işler maalesef istediğimiz gibi gitmedi ama teknik açıdan incelediğimizde Yamaha YZR-M1 ile olan uyum sürecinin sancılarını net bir şekilde gördük. Toprak'ın hızı var (Sepang testlerinde 4. olmuştu), ancak MotoGP'nin karmaşık aero yapısı ve 'pack racing' (toplu sürüş) dinamiği, WSBK'daki (SuperBike) tek tabanca sürüşünden çok farklı. Jerez gibi teknik ve dar bir pistte yaşanan bu kaza, aslında bir öğrenme sürecinin bedeli

Toprak, Sprint yarışının bitimine 5 tur kala Lorenzo Savadori ile girdiği bir mücadele sırasında kaza yaptı. Toprak, Q1 seansını 9. sırada tamamlayıp yarışa gerilerden başlamıştı. Sprint'te tempo yakalamaya çalışırken 5. virajda (Sito Pons) iç hat mücadelesine girdi. Toprak’ın en büyük özelliği bildiğin üzere "geç frenleme" yeteneği ki artık buna Topraklama gibi özel bir isim vermeli. MotoGP motorlarının, özellikle Yamaha’nın aero paketleri ve yere basma kuvveti (downforce), WSBK’daki motoruna göre çok daha hassas. Savadori ile girdiği temasta, ön lastikteki hava koridoru (dirty air) ve temasın yarattığı ani denge kaybı, Toprak’ı dışarıya, çakıl havuzuna itti. Toprak hâlâ motorun limitlerini ve rakiplerin savunma hatlarını "MotoGP tarzıyla" okumaya çalışıyor. Savadori gibi agresif pilotlarla bu dar virajlarda eşleşmek, adaptasyon sürecindeki bir pilot için en riskli senaryo.

Yarışın geneline baktığımızda ise yağmur ve lastik stratejisi sıralamayı belirledi.

Jerez hafta sonu hava durumuyla takımları çok zorladı. Özellikle Sprint yarışı "kaos" kelimesinin karşılığıydı. Pistin bir ıslak bir kuru olması, Michelin’in yumuşak (soft) hamurlarının ömrünü bitirdi. Marc Marquez, yarış içinde kaza yapmasına rağmen motor değiştirip (wet setup) podyuma geri dönmeyi başardı. Bu, 2026 kuralları ve motor değişim hızının ne kadar kritik olduğunu gösterdi.

Ducati Dominasyonu ile Yarışın galibi Alex Marquez oldu. Ducati GP26’nın viraj çıkışlarındaki hızlanma (acceleration) avantajı, Aprilia ve KTM’nin Jerez’deki dar dönüşlerde yaşadığı çekiş (traction) sorunlarını resmen cezalandırdı.

Alex Marquez (Gresini Ducati). Geçen yılki başarısını tekrarladı. Marc Marquez pole pozisyonundan başlamasına rağmen 2. turda 200 km/s hızla kaza yaparak yarış dışı kalırken, şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Puan durumuna bakınca ise Marco Bezzecchi (Aprilia) istikrarıyla şampiyona liderliğini koruyor ama Ducati’ler arayı kapatmaya başladı.