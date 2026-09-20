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Kaynak: DHA

Bursaspor, 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmada 1-0 geriye düşen yeşil-beyazlıların geri dönüşüne Kelechi Iheanacho damga vurdu. Nijeryalı santrfor attığı 2 golle Bursaspor'a 3 puanı getiren isim oldu.

8 MAÇIN TAMAMINDA GOL ATTI

Sezona etkileyici bir başlangıç yapan 29 yaşındaki Iheanacho, Batman Petrolspor karşısında yaptığı dubleyle ligdeki gol sayısını 11'e yükseltti.

Bursaspor'un bu sezon ligde oynadığı 8 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başlayan Nijeryalı futbolcu, bu maçların hiçbirini boş geçmedi.

Iheanacho böylece 8 maçın tamamında gol atarken, 11 gol ve 2 asistlik performansa ulaştı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Batman Petrolspor deplasmanında takımını geriden gelip galibiyete taşıyan Iheanacho, 11 golle 1. Lig gol krallığındaki liderliğini de korudu.

Nijeryalı yıldız, attığı gollerin yanı sıra yaptığı 2 asistle Bursaspor'un hücumdaki en üretken isimlerinden biri olarak sezona damgasını vurdu.