Bursaspor, 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmada 1-0 geriye düşen yeşil-beyazlıların geri dönüşüne Kelechi Iheanacho damga vurdu. Nijeryalı santrfor attığı 2 golle Bursaspor'a 3 puanı getiren isim oldu.

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8 MAÇIN TAMAMINDA GOL ATTI

Sezona etkileyici bir başlangıç yapan 29 yaşındaki Iheanacho, Batman Petrolspor karşısında yaptığı dubleyle ligdeki gol sayısını 11'e yükseltti.

Bursaspor'un bu sezon ligde oynadığı 8 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başlayan Nijeryalı futbolcu, bu maçların hiçbirini boş geçmedi.

Iheanacho böylece 8 maçın tamamında gol atarken, 11 gol ve 2 asistlik performansa ulaştı.

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GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Batman Petrolspor deplasmanında takımını geriden gelip galibiyete taşıyan Iheanacho, 11 golle 1. Lig gol krallığındaki liderliğini de korudu.

Nijeryalı yıldız, attığı gollerin yanı sıra yaptığı 2 asistle Bursaspor'un hücumdaki en üretken isimlerinden biri olarak sezona damgasını vurdu.