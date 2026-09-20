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Bir dönem Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Andros Townsend, futbol sahalarında ender rastlanacak bir kazayla karşı karşıya kaldı.

Kariyerini Tayland 1. Lig ekiplerinden PT Prachuap'ta sürdüren 35 yaşındaki İngiliz futbolcu, Pattani ile oynanan karşılaşma öncesinde ısınırken saha silindirinin altında kaldı.

Crazy Scenes as Andros Townsend gets ran over by a Roller!



Luckily he wasn’t badly hurt afterwards, could’ve ended soo much worse



Welcome to the Thai League pic.twitter.com/EGI2jGfK6r — Josh (@ayooo2772) September 19, 2026

BACAĞI SİLİNDİRİN ALTINDA KALDI

Maç öncesinde sahada ısınan Townsend'in bulunduğu bölgeye doğru ilerleyen ağır saha silindirinin kontrolünün kaybedildiği görüldü.

İngiliz futbolcunun sol bacağı kısa süreliğine aracın altında kalırken korkulan olmadı. Townsend kazayı yara almadan atlattı ve karşılaşmada forma giymesine engel olacak bir sorun yaşamadı.

Tecrübeli futbolcu daha sonra oyuna dahil olurken takımı mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

'STOKE DEPLASMANI O KADAR DA KÖTÜ DEĞİLMİŞ'

İngiltere Milli Takımı'nda 13 kez forma giyen Townsend, yaşadığı sıra dışı olayın ardından sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı.

Daha önce Tayland'daki güneşli bir deplasman yolculuğunu İngiltere'de Stoke City'nin Bet365 Stadı'na yaptığı deplasmanlarla karşılaştıran deneyimli futbolcu, kazanın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşılan Stoke deplasmanı o kadar da kötü değilmiş. Nedenini görmek için kaydırın."

SÜPER LİG'DE ANTALYASPOR FORMASI GİYMİŞTİ

Kariyerinde Tottenham, Crystal Palace, Everton ve Luton Town gibi İngiliz kulüplerinde oynayan Townsend'in yolu Türkiye'den de geçti.

İngiliz futbolcu kısa bir dönem Antalyaspor forması giydikten sonra kariyerine Tayland'da devam etti.