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BTP Genel Başkan Yardımcısı Emekli Albay Selim Oktay, Ankara İl Başkanı Emekli Yarbay Hüseyin Kuloğlu, Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Aydın İlik, Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Yalçın Vona, Altındağ İlçe Başkanı Bayram Güzel ve Ankara teşkilatından Ayhan Kuru'nun yer aldığı heyet, Ankara Güvenpark'ta eylemlerini sürdüren şehit yakınları ve er gazilerini ziyaret etti.

Ziyarette, BTP Genel Başkanı Avukat Hüseyin Baş'ın selamı, eylemcilerin sözcüsü Gazi Erdem Çerçioğlu aracılığıyla şehit yakınları ve gazilere iletildi.

TALEPLER VE ENDİŞELER DİNLENDİ

Görüşmede şehit yakınları ve gazilerin dile getirdiği talepler ile "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin endişeler ele alındı.

BTP heyeti, şehit aileleri ve gazilerin haklı mücadelelerinin yanında olduklarını belirterek, partinin konuya ilişkin değerlendirmelerini ve çözüm önerilerini paylaştı.

"ONURLU BİR YAŞAM SAĞLAYACAK MAAŞ BAĞLANMALI"

Ziyaret sonrası açıklama yapan BTP Genel Başkan Yardımcısı Selim Oktay, şehit aileleri ve gazilerin haklı mücadelelerini desteklediklerini ifade etti.

Oktay, tüm şehit yakınları ve gazilere, yaşamlarının geri kalanında kimseye muhtaç olmadan onurlu bir hayat sürdürebilecekleri düzeyde maaş bağlanması gerektiğini belirterek, devletin mevcut imkânlarının bunu karşılayabilecek güçte olduğunu söyledi.

"TALEPLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Selim Oktay, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin şehit aileleri ve gazilerin dile getirdiği endişeleri dikkatle dinlediklerini, Bağımsız Türkiye Partisi'nin konuya ilişkin duruşunu ve kararlılığını kendileriyle paylaştıklarını ifade etti.

BTP heyeti, şehit yakınları ve gazilerin taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirterek ziyaretini tamamladı.